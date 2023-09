Torna il Procida Film Festival, da quest’anno in una veste totalmente nuova. Sotto la direzione artistica del regista e attore Francesco Marioni, l’Isola “Capitale della Cultura 2022” si prepara a sei giorni di cinema, eventi, incontri, mostre e appuntamenti.

Da lunedì 18 settembre fino a sabato 23 settembre, tra le meravigliose location di Santa Margherita Nuova e Procida Hall, si alterneranno le proiezioni dei 20 cortometraggi provenienti da tutto il mondo e dei lungometraggi fuori concorso.

Sei serate di grande cinema presentate dallo stesso Francesco Marioni insieme all’attrice Neva Leoni e alla conduttrice Martina Martorano, con ospiti e premi dedicati ai giovani registi. A giudicare i lavori sarà una giuria d’eccellenza composta dal produttore Luigi De Laurentiis, l’attrice reduce dal successo di LOL Michela Giraud, il casting director Yozo Tokuda, l’attore Francesco Montanari, ai quali si aggiungeranno altri nomi noti del mondo del cinema e della tv che verranno

annunciati nei prossimi giorni. Saranno proiettati per la prima volta sull’isola due film di grande successo dell’ultima stagione cinematografica, “Piano Piano” di Nicola Prosatore e “Educazione Fisica” di Stefano Cipani, alla presenza dei registi e cast.

Numerosi gli eventi speciali, come la prima edizione del Premio Pensiero Libero, dedicato all’attore Libero De Rienzo e assegnato quest’anno al giornalista de “Le Iene” Antonino Monteleone, il format “Le Faremo Sapere”, dedicato ai giovani attori e presieduto dalla casting director Marita D’Elia (Mare Fuori), il panel con i giovani Creator del web o l’incontro con i registi più promettenti della scena cinematografica come Alessandro Guida (Maschile Singolare), Stefano Cipani (Educazione Fisica), Ludovico Di Martino (Skam), Valerio Vestoso (Vita da Carlo), per discutere della direzione che sta prendendo il cinema di oggi, vista dagli occhi dei registi del futuro.

E ancora, durante le giornate dell’evento, saranno allestite la mostra fotografica dedicata al lavoro del fotografo Pino Settanni e, presso la splendida location dell’ex Carcere, l’esposizione dei costumi cinematografici dedicata al lavoro della giovane e promettente costumista Noemi Intino, animata dalle installazioni dell’artista Fabio Martina.

Anche i bambini avranno uno spazio a loro dedicato grazie alla selezione di Procida Kids Corner, cortometraggi di animazione per i più piccoli, provenienti da tutto il mondo.

A chiudere la kermesse, una grande serata di premiazione alla presenza di ospiti e giurati che saluteranno il pubblico dal “Yellow Carpet”.

Una veste totalmente nuova per il Procida Film Festival che guarda al futuro e vuole imporsi come punto di contatto e incontro del cinema contemporaneo.

"Negli ultimi anni - dichiata Francesco Marioni, Direttore Artistico - la fama di Procida è cresciuta immensamente e, dopo la nomina a Capitale della Cultura 2022, la sua bellezza è stata riconosciuta a livello internazionale. Nonostante ciò, l’Isola ha saputo mantenere la sua identità e la sua natura magica e incontaminata. Il Procida Film Festival quest’anno vuole inserirsi in questa scia di evoluzione e diventare un punto di riferimento e d’incontro reale per il cinema italiano. Un Festival che si concentra sul presente, che non guarda ai grandi del passato con malinconia o rassegnazione ma che attraverso questi esempi vuole gettare le basi per un confronto sui mezzi e sui contenuti del settore audiovisivo che, mai come in questo periodo, è in continua evoluzione"



LA GARA

Protagonisti del Procida Film Festival saranno i 18 cortometraggi, selezionati sulla base della qualità di realizzazione e sulla forza delle storie. L’intento di questa edizione è di creare un momento di confronto reale tra i registi in concorso e di favorire, quindi, la presenza loro, del cast e delle maestranze che li hanno realizzati. Saranno divisi in sezioni e concorreranno per i premi Miglior Corto, Miglior Corto Internazionale, Miglior Animazione, Miglior Corto Documentario. I corti in gara saranno proiettati presso Santa Margherita e Procida Hall durante le sere di mercoledì, giovedì e venerdì, dove il pubblico sarà chiamato ad esprimere direttamente la propria preferenza tramite votazione attribuendo così il prestigioso Premio del Pubblico. Ad introdurre, presentare e accogliere gli artisti e le loro opere sul palco si alterneranno l’attrice Neva Leoni e la conduttrice e speaker Martina Martorano, oltre allo stesso direttore artistico Francesco Marioni. La serata finale, che avrà luogo nella sera di sabato, sarà un appuntamento di gala. Sarà allestita all’esterno della Procida Hall la novità di quest’anno, il YELLOW CARPET, su cui sfileranno ospiti, giurati e artisti, che contribuirà a dare una forte identità alla manifestazione prima della consegna dei premi ai giovani creatori dei cortometraggi vincitori.

I FILM

Oltre alle serate dedicate ai cortometraggi, il Festival sarà arricchito con la proiezione di film e documentari del panorama nazionale che hanno ottenuto successo di pubblico e critica. Saranno proiettati per la prima volta sull’isola due film di grande successo dell’ultima stagione cinematografica, “Piano Piano” di Nicola Prosatore e “Educazione Fisica” di Stefano Cipani, alla presenza dei registi e cast

LA GIURIA

La nomina della giuria e ospiti, da parte della direzione artistica, ha significato la gran parte del lavoro: selezionare un ventaglio di professionisti validi, riconosciuti e premiati per il loro lavoro restituisce al Festival un duplice arricchimento: gli ospiti attesi sull'isola garantiscono ampia visibilità e prestigio alla manifestazione, ma soprattutto sono una garanzia per i registi, le registe, attori, attrici e operatori del settore che gareggeranno nell'edizione 2023, sapendo che l'occhio dei giurati è attento e competente. Questi i primi giurati attesi:

Luigi De Laurentiis è un produttore cinematografico tra i più attivi nel settore italiano, figlio di Aurelio De Laurentiis presidente della casa di produzione Filmauro, realizza produzioni assieme a rinomati registi Giovanni Veronesi, Neri Parenti, Carlo Verdone, Volfango De Biasi e Paolo Ruffini. Dal 2018 è presidente della S.S.C. Bari.

Francesco Montanari è un attore noto per i suoi ruoli in “Romanzo Criminale”, “Squadra Antimafia” e “Il Cacciatore”, premiato con prestigiosi riconoscimenti tra cui al Festival di Cannes, nella sezione internazionale riceve nel 2018 il premio per la miglior interpretazione maschile.

Michela Giraud è un’attrice, comica e regista romana. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive (Colorado, CCN News, Michelle Impossible), tra le prime stand-up comedian ad avere un programma tutto suo, “Il Salotto di Michela Giraud”. Ma il grande successo arriva con il format rivelazione “Lol- Chi ride è fuori” su Amazon Prime. A breve uscirà anche il suo primo film da regista “Flaminia.”

Yozo Tokuda è un casting director tra i più influenti del settore cinematografico contemporaneo. Da sempre segue i progetti di Carlo Verdone. Nel 2018 riceve una nomination ai Nastri D’Argento come “Miglior Casting Director” per “Benedetta Follia”

TALENTI A CONFRONTO | IL PODCAST LIVE | HOTEL LA SUITE

Il primo dei due appuntamenti di approfondimento e confronto sui temi di settore avrà luogo con un aperitivo gratuito e aperto a pubblico, ospiti e operatori a bordo piscina presso la suggestiva location dell'Hotel La Suite. Ad intrattenere gli spettatori e le spettatrici ci saranno alcuni degli esponenti più conosciuti dei contenuti web. Durante questo incontro si approfondiranno i temi cardini dell'ideazione, realizzazione e successo dell'intrattenimento fast. Gli artisti, durante il loro incontro, registreranno live alcune puntate di un podcast che sarà poi fruibile sul sito internet del Procida Film Festival e sulle principali piattaforme di streaming.

PANEL GIOVANI REGISTI | IL PODCAST LIVE | HOTEL LA SUITE

La terza giornata del festival è dedicata al secondo dei due appuntamenti di approfondimento e confronto sui temi di settore che avrà luogo presso l'Hotel La Suite. Si apre un panel con relatori del calibro di Alessandro Guida (Maschile Singolare), Ludovico di Martino (Skam), Stefano Cipani (Mio fratello rincorre i dinosauri), Valerio Vestoso (Vita da Carlo) e altri registi che rappresentano il futuro del cinema. che intratterranno il pubblico affrontando il tema della regia cinematografica, del causa-effetto professionale in merito all'approccio all'opera prima, confrontandosi sulla realtà produttiva contemporanea del settore audio-visivo e le sviscerando le modalità di fruizione per giovare delle opportunità messe in campo dal settore. Anche in questo caso saranno registrate live le puntate di un podcast che sarà sul sito internet del Procida Film Festival e sulle principali piattaforme di streaming.

LE FAREMO SAPERE / IL CASTING LIVE

Il format Le Faremo Sapere è l'opportunità per giovani attori e attrici di mostrare il proprio talento e le proprie potenzialità a chi si occupa di selezionare questi aspiranti e renderli professionisti. Sarà la rinomata casting director Marita D’Elia, che ha curato il cast della serie evento “Mare Fuori” e vincitrice del Nastro D’Argento 2023 come miglior Casting Director, oltre a serie e film internazionali.

I ragazzi potranno recitare un monologo della durata massima di 3 minuti davanti ad una postazione allestita con un operatore video, in modo che Marita D’Elia possa rispondere ai dubbi e consigliare i giovani sulle tecniche di recitazione davanti alla macchina da presa. La Direzione Artistica del Procida Film Festival selezionerà 20 attori partecipanti.