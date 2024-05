"No alla privatizzazione di Poste": a Napoli un sit in promosso dai sindacati

Prezzo non disponibile

I sindacati Slc Cgil, Slp Cisl, Uil poste, Confsal, Failp Cisal e Fnc Ugl promuovono, per sabato 18 maggio, un sit in a Napoli per protestare contro l'ulteriore privatizzazione di Poste.

Il presidio si terrà in piazza del Plebiscito, davanti alla sede della Prefettura, dalle ore 10.30 fino alle ore 15.

Di seguito, il volantino relativo al presidio pubblicato sulla pagina Facebook uffiale di Slp Cisl Napoli: