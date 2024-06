Nuova Citroën C3: preview alla concessionaria Autouno Citroën di Casoria

Sabato 22 e Domenica 23 Giugno la concessionaria Autouno Citroën di Casoria, in via Nazionale delle Puglie 195, aprirà le sue porte per una fantastica preview di Nuova Citroën C3, l’iconica citycar disponibile in versione benzina o 100% elettrica.

Per l’occasione, la maison sarà allestita con:

Una mostra che ripercorrerà i momenti più significativi dei 100 anni di storia di Citroën

Un set fotografico in cui sarà possibile scattare foto istantanee indossando anche simpatici accessori

Una ruota della fortuna che permetterà di vincere simpatici gadget Citroën

Un’area dedicata ai bambini in cui ci saranno maxi puzzle, tappeti gioco, kit disegna e colora

Ci sarà anche un’ampia area dedicata al catering per festeggiare insieme l’arrivo di Nuova Citroën C3.

C'è tempo fino alle 23:59 di venerdì 21 giugno per prenotare il proprio posto all’evento (clicca qui)