Prevenzione, Il Rotary Club in campo per la salute delle donne

Il Rotary Club Napoli Sud Ovest ha dato vita a “La Lotta di Artemide” dedicato alla salute delle Donne. In attuazione di questa importante attività progettuale, il Rotary Club Napoli Sud-Ovest ha organizzato, per venerdì 19 Maggio, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, presso il Liceo Giordano Bruno di Arzano (NA), un Villaggio della Salute nel corso del quale verranno effettuate visite di screening gratuite per la prevenzione del Tumore al Seno, dei Tumori del Cavo Orale, delle Patologie del Colon e per Consulenza Nutrizionale.

L'evento è realizzato in collaborazione con l'Associazione internazionale Susan G. Komen Italia. L'evento è con il patrocinio della Associazione Progetto ITACA che sarà presente con i suoi volontari con una linea di Ascolto attivo per i disagi psichici.

Il progetto è co-finanziato dalla Rotary Fondation.

È possibile prenotarsi tramite un link dedicato https://www.komen.it/carovana-della-prevenzione-arzano-19maggio/