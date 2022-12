Natale con il "Presepe Favoloso" nella basilica di Santa Maria della Sanità

Martedì 6 dicembre 2022 alle ore 18:00 nella basilica di Santa Maria della Sanità si terrà l’evento di presentazione de “Il Presepe Favoloso e altre storie”, la mostra antologica realizzata dalla bottega de La Scarabattola dei fratelli Scuotto che arricchisce in pregio e bellezza il complesso di Santa Maria della Sanità e che rilancia l’apertura gratuita al pubblico del Presepe Favoloso per tutto il periodo del Santo Natale.

La serata, che vede l’accompagnamento musicale dell’Orchestra giovanile Sanitansamble, si pregia della presenza straordinaria dell’attrice Aurora Quattrocchi, che nel film Nostalgia di Mario Martone - candidato agli Oscar - ha rapito critici e pubblico essendo stata capace di personificare lo spirito del Rione Sanità.

Per la traccia indelebile che ha lasciato nel quartiere, si è scelto perciò di omaggiarla dedicandole una riproduzione da gitana in terracotta che andrà ad arricchire le figure del Presepe Favoloso.

Era il 24 dicembre del 2021 quando nella sagrestia della basilica di Santa Maria della Sanità fu inaugurato “Il Presepe Favoloso”, l’opera monumentale (360 x 270 cm e alta 220cm) che i fratelli Scuotto in collaborazione con il restauratore e scenografo presepiale Biagio Roscigno hanno generosamente donato al Rione Sanità in occasione dei 25 anni di attività della loro bottega, famosa in tutto il mondo per saper reinterpretare con modernità e creatività la tradizione presepiale napoletana.

Un dono alla cui realizzazione hanno contribuito il Diarc della Federico II per la progettazione della splendida teca espositiva, Saint-Gobain, Edil Vetro e Faraone per la teca in vetro e acciaio corten, Rimani per le luci, Coop4Art per le istallazioni e Ceramiche Vesuviane - Marazzi per il nuovo pavimento in cotto della sagrestia, famiglia Sossio Cirillo per gli arredi e i preziosi accessori.

A distanza di un anno e sempre nel segno degli Scuotto, l’evento collegato alla loro antologica assume il senso di un’iniziativa in cui si impaginano le realtà virtuose che cooperano per, e nel, il Rione Sanità.

Le “altre storie” dell’evento prevedono l’apertura al pubblico della “Cappella del Tesoro” contigua alla sagrestia della Basilica che, restaurata grazie al prezioso contributo di Ferrarelle- Società Benefit, ospiterà al suo interno la mostra antologica che si sviluppa come una preziosa cornice del Presepe Favoloso. Un’esposizione artistica che ripercorre le diverse tappe del passato, non trascurando le sperimentazioni che proiettano la bottega nel futuro.

L'istallazione delle opere che ripercorrono la carriera degli Scuotto, iniziata nel 1996, è stata progettata e auto-costruita in diverse parti all’interno di un Seminario del dottorato di ricerca “Architettura. Teorie e Progetto” de La Sapienza di Roma, guidato da Nicola Flora e sostenuto economicamente da Coop4art con il decisivo sostegno di Marino Amodio e del gruppo LAPS del Diarc.

Il Presepe Favoloso sarà aperto al pubblico e visitabile gratuitamente dal 7 dicembre al 6 gennaio secondo la seguente programmazione: dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00, la domenica dalle 10:00 alle 13:00.

“Il presepe Favoloso e altre storie” presenterà inoltre al pubblico, fresco di stampa, il volume “Il Presepe Favoloso del Rione Sanità” edito da Edizioni San Gennaro con testo di Pietro Gargano, prefazione di Paolo Giulierini e interventi di Federico Vacalebre, Peppe Barra, Pierluigi Freda. Fotografie di Sergio Siano. A cura di Carlo Avilio.

In appendice: 52 didascalie esplicative del Presepe minuziosamente descritti in italiano e inglese.

Il volume presenta ampie traduzioni e l’abstract del significativo commento di Pietro Gargano in lingua inglese. Ed è completamente illustrato con circa 100 fotografie a colori.

Alla presentazione interverranno don Luigi Calemme – Parroco di Santa Maria della Sanità, Edgar Colonnese – Edizioni San Gennaro, Pietro Gargano – Giornalista, Paolo Giulierini – Direttore MANN, Francesca Iarrusso – Architetto di Comunità, Aurora Quattrocchi – Attrice, Biagio Roscigno – Scenografo Presepiale, Emanuele, Raffaele e Salvatore Scuotto – La Scarabattola, Sergio Siano – Fotografo.

Interventi musicali a cura di Orchestra giovanile Sanitansamble diretta dal Maestro Paolo Acunzo.

Letture a cura degli attori del Nuovo Teatro Sanità.

Sarà possibile acquistare il prezioso volume online sul sito di Edizioni San Gennaro www.edizionisangennaro.it, presso l’infopoint/bookshop delle catacombe di San Gennaro (Via capodimonte, 13) e di San Gaudioso (Via Sanità, 123) e in tutte le librerie.