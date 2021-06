Giugno in Feltrinelli: gli appuntamenti con libri e autori

Prezzo non disponibile

A giugno si infittisce il programma degli eventi in presenza alla Feltrinelli di piazza dei Martiri. Il mese di appuntamenti si apre con Marco D’Amore che, affiancato da Diego de Silva, presenta il suo libro per ragazzi ambientato a Napoli, e si conclude con un viaggio nel mondo e nella vita di Elena Ferrante.

Gli incontri in programma:

Martedì 8 giugno alle 17.30 incontro con l’attore e regista Marco D'Amore, in occasione della presentazione di Vesuvio (De Agostini), un libro per ragazzi, ma non solo, scritto con Francesco Ghiaccio, che racconta una storia coraggiosa e autentica. Interviene lo scrittore Diego de Silva.

Venticinque storie di migranti che hanno trovato in Napoli il loro porto sicuro sarà l’argomento dell’incontro in programma il 9 giugno alle 18:00, dedicato al libro Napolinegra (Iod) del giornalista Vincenzo Sbrizzi, vincitore del Premio Siani 2020.

Il 10 giugno alle 18:00 invece saranno proprio le parole, e la loro perdita di senso, il tema dell’incontro con il giornalista Saverio Tommasi, uno che con le parole ci lavora, e a cui ha dedicato il suo nuovo libro In fondo basta una parola (Feltrinelli) che presenterà in tour anche nelle librerie Feltrinelli di Firenze, Bologna, Milano, Roma e Torino.

La settimana successiva, il 16 giugno, ritorna la Napoli dei misteri, con un nuovo commissario di polizia creato dalla penna di Diego Lama nel suo giallo Tutti si muore soli (Mondadori), di prossima uscita.

Il 22 giugno invece Emanuele Bosso incontra la scrittrice Valentina D’Urbano, autrice del bestseller Il rumore dei tuoi passi che ha appena pubblicato il suo nuovo romanzo Tre gocce d’acqua (Mondadori), la storia di un legame a tre indissolubile, di fratellanza, odio, amore.

Il 29 è la volta di Marzia Sicignano, la giovane salernitana che con il suo esordio Io, te e il mare, è stata tradotta anche in Spagna. Sarà l’occasione per le sue lettrici di incontrarla dal vivo e parlare del suo nuovo romanzo Dove non esistono gli addii (Mondadori).

Il mese si conclude il 30 con un viaggio nel mondo e nella vita di Elena Ferrante per riscoprire le atmosfere, i luoghi e i personaggi della scrittrice che ha conquistato il mondo, in occasione della presentazione del libro La leggenda di Elena Ferrante di Annamaria Guadagni (Garzanti)

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti degli incontri in programma sono disponibili nell’area Eventi del sito www.lafeltrinelli.it

Posti limitati nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sanitaria.

Accesso prioritario per chi acquista il libro in presentazione alla Feltrinelli di piazza dei Martiri e ritira il pass con la prenotazione del posto (fino a due posti assegnati per ogni libro acquistato).

