La verità negata: il libro-inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore

E 'possibile accettare la morte di un fratello, di un uomo giusto? La risposta è nell’ultimo libro di Dario Vassallo e Vincenzo Iurillo, “La verità negata”, PaperFirst 2020, che sarà presentato Venerdì 24 febbraio alle ore 18.30 presso la Mondadori Point di Nola – Piazza Marconi 1.

Il libro-inchiesta racconta la vicenda umana e politica del primo cittadino di Pollica, Comune della costa cilentana, assurto prima agli onori delle cronache nazionali come il “sindaco-pescatore” artefice della rinascita turistica del proprio territorio grazie ad un’azione di bonifica ambientale e, poi, per essere caduto vittima in un attentato di stampo camorristico.

I responsabili della morte sono, al momento, ancora ignoti. Recentemente c’è stata una svolta nell’inchiesta, con la perquisizione di nove indagati: carabinieri, imprenditori, camorristi. E proprio su questo aspetto si concentra, con dovizia di particolari, l’attenzione del libro che due anni prima aveva anticipato alcune tracce delle successive indagini.

Partecipano all’evento, voluto dai Lions Club Nola Host "Giordano Bruno" e l'associazione Ipazia - Associazione Culturale di Nola; Dario Vassallo autore del libro e Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore; Vincenzo Iurillo autore e giornalista; Nello Manzi Presidente Lions Club Nola Host G.Bruno; Nicola Compagnone Presidente Leo Club Nola G.Bruno; Tony Soviero Presidente Associazione Culturale IPAZIA; Vincenzo Martone Assessore alla Cultura al Comune di Nola; e a moderare la presentazione sarà Autilia Napolitano Giornalista Direttore Mondadori Nola.

Rispetto dell’ambiente e legalità: queste sono le risorse del domani per la costruzione di una nuova felicità e di una nuova economia», diceva con coraggio il “sindaco pescatore”. Una battaglia che per fortuna non è morta con lui, come i mandanti dell’omicidio evidentemente speravano: da anni è portata avanti dai fratelli Dario e Massimo e tutti gli amici della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore.