A Napoli la presentazione dell'evento "Sustainability & Excellence EuroMed Talks"

Il 22 aprile, presso il Gran Caffè Gambrinus di Napoli si terrà la presentazione dell'evento "Sustainability & Excellence EuroMed Talks".

"Che senso ha parlare di vacanze nel Mediterraneo, se le sponde del dirimpettaio gravidano di dolore, di sangue, di pianto?" Se lo chiedono in tanti, rispondendo a un moto del cuore che richiama alla Vita, alla Pace, all'amore col prossimo. Questo è ciò che accomuna gli organizzatori del viaggio a Mykonos tra il 4 e 8 maggio: l'associazione Italiani a Mykonos e la Fondazione E-Novation che promuove la cultura della Vita.

Un viaggio per vivere la Pasqua Ortodossa, levare una preghiera ecumenica per la Pace, riconoscere attestati e lanciare candidature al Premio Eccellenza Italiana per la undicesima edizione a Washington in ottobre 2024... e ancora ricercare la Bellezza dei panorami e il proprio equilibrio psico fisico: è questo l'articolato programma che giunge al terzo anno e mobilita centinaia di persone che si mettono in viaggio per vivere insieme in modo originale, l'apertura della stagione estiva. "Siamo fratelli tutti, eppure ancora Abele e Caino muoiono senza sapere a questo punto neanche perché" tuona Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-Novation che cura gli aspetti culturali anche attraverso il prestigioso riconoscimento in America. Ad affiancare nella missione culturale, organizzandone pure gli aspetti commerciali è Gianpaolo Sinno, Presidente dell'associazione Italiani a Mykonos: "Da tempo ci battiamo per un turismo che guarda ai valori dell'eccellenza italiana e della sostenibilità euromediterranea. L'idea di un viaggio che metta insieme l'esperienza forte del confronto culturale con l'eccellenza delle strutture e un obiettivo di sostenibilità tout court sta riscontrando attenzione e successo. La guerra è la madre di tutte le insostenibilità"

All'appuntamento previsto per le ore 18:00 al bar Gambrinus per presentare il format che sta attraversando il Mediterraneo, parteciperà anche l'avvocato Gennaro Caiazzo, esperto in diritto della navigazione aerea e fondatore del sito web www.avvocatoviaggiatore-adtv.it, che da oltre dieci anni è impegnato ad aiutare gli inermi viaggiatori a tutelare i loro diritti, garantiti dalla normativa U.E. di settore: "Quest'evento, in cui crediamo molto, rappresenta un'opportunità unica per parlare dei diritti dei viaggiatori e della loro tutela, anche alla luce dei tristi eventi che stanno sconvolgendo gli equilibri delle nazioni".

Mykonos, Capri , Euromediterraneo: Sustainability and Excellence Talks

Intervengono:

Dott. Giovanni Daourakis

Direttivo consiglio mondiale

dei Cretesi

Avv Nicholas Esposito Consigliere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avv . Gennaro Demetrio Papais

Consigliere comunale napoli

Lorenzo Coppola Presidente Federalberghi Capri

On. Alessandro Caramiello

Presidente Intergruppo Parlamentare sviluppo sud , aree fragili e isole minori