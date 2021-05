"Siamo fiori dello stesso giardino": presentazione della raccolta di racconti bilingue italo-cinese

Siamo Fiori dello stesso giardino, edito da Fiori d'Asia Editrice, è una raccolta di racconti bilingue italo-cinese, tradotti da giovani traduttrici italiane e non.



A seguito dell'approvazione del decreto legge del 9 marzo che sanciva il lockdown in Italia, Maria Ferrara, una traduttrice, interprete e sinologa napoletana decise di lanciare il progetto "Siamo fiori dello stesso giardino" e indire il concorso di traduzione attraverso i social media per consentire a giovani esperti in lingua cinese di avere la possibilità di esprimere le proprie competenze attraverso questo progetto.



Il progetto, infatti, vuole essere un volano alla promozione e all’integrazione dello scambio culturale tra la Cina e l’Italia.



Integrazione, multiculturalità e inclusione sono i capisaldi del mondo globalizzato nel quale viviamo: il progetto, dunque, vuole fornire un aiuto concreto ed essere simbolo dei mutamenti in atto, utilizzando gli strumenti della digitalizzazione e includendo un’ampia platea di pubblico a dispetto delle barriere spazio temporali.



L'8 giugno si terrà la prima presentazione del libro, grazie all'apertura seguita alla zona gialla. L'evento, che si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid, prevederà la lettura dei racconti e tante altre sorprese per i nostri piccoli amici.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: per info & prenotazioni contattare il numero 3342242065