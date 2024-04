A Napoli la presentazione del libro Sfizi.Di.Posta di Marco Occhipinti

Venerdì 19 aprile 2024 alle ore 16.00 il libro Sfizi.Di.Posta a firma di Marco Occhipinti, ideatore e curatore dell’omonimo blog sul web e su Facebook dove conta circa 22.000 follower, verrà presentato a Napoli nella prestigiosa sede di Spazio Filatelia di Poste Italiane in via Monteoliveto n°52.



Gli sfizi di posta sono 'pezzi' snelli, contenuti, immediati, e soprattutto curiosi, divertenti, intriganti.



Aneddoti e storie raccontati utilizzando lettere, cartoline, telegrammi, osservandone affrancature, bolli di partenza, di arrivo, di transito, di censura postale e indagandone i vari mondi sottesi.



In una sequenza di documenti postali, scelti in un arco temporale che va dal 1820 al 1949, incontra storie di matrimoni di un tempo, catastrofi naturali, beghe di paese, la tragedia di due guerre, Silvio Pellico, Umberto Nobile, Cesare Pavese.



Uomini e donne nel loro pubblico o privato, attori di piccoli e grandi fatti che hanno alimentato la Storia, cristallizzati nella memoria postale, riportati in vita per il tempo di una breve lettura.



I saluti introduttivi dell'azienda Poste Italiane che organizza l'appuntamento saranno di Giacomo Bonsignore, coordinatore nazionale Spazi Filatelia, e Mariagrazia Paris, direttrice Spazio Filatelia Napoli.



A dialogare con l’autore durante la presentazione del volume saranno due filatelisti professionisti, Adriana Riccio, titolare della storica Filatelia RAVEL e presidente dell’Associazione Filatelica Numismatica Partenopea, e Gianluca Coppola, titolare di Filosathelia.



L’autore sarà poi disponibile al termine della presentazione per il firma copie.



Sarà inoltre possibile ottenere lo speciale annullo filatelico dedicato che potrà essere utilizzato sul libro o sulla cartolina speciale edita per l'occasione in numero limitato e distribuita gratuitamente agli intervenuti.