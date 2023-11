Presentazione di "Sciroccate" a Napoli

Il 2 dicembre alle 18.00 si terrà presso il complesso monumentale delle Scalze in Salita Pontecorvo a Napoli una giornata di letteratura e musica dedicata a Sciroccate. Storie di traverso da sud, ultima novità in libreria di Tamu Edizioni, casa editrice indipendente nata nel 2020 dall’esperienza dell’omonima libreria di via Santa Chiara.

Sciroccate. Storie di traverso da sud è una raccolta di racconti nata dall’incontro tra un gruppo di giovani autrici e autori meridionali con le scrittrici di fama nazionale Ubah Cristina Ali Farah (premio Vittorini 2008) e Claudia Durastanti (finalista premio Strega 2019), che firmano la prefazione.



Dalla prefazione:



Questi racconti sono in grado «non solo di intercettare alcune tendenze che serpeggiano nella letteratura circostante, ma in alcuni casi anche di anticipare delle dinamiche che attraversano la

rappresentazione dell’immaginario meridionale».

Le dieci voci, ventenni e trentenni, autrici di Sciroccate, hanno come tesoro comune lo sradicamento, che in questi racconti viene declinato nei termini di un’indagine dell’intimità familiare e dà forma a un nuovo vocabolario affettivo, in grado di smascherare ipocrisie e scegliere luoghi di rifugio. La provincia e i piccoli paesi del Meridione si rivelano attraversati da una varietà di percorsi tutt’altro che periferici, qui narrati con una altrettanto vasta diversità di registri e di stili: le traiettorie di affermazione della sessualità e del genere, il riconoscimento tra generazioni separate da esperienze di vita tra loro lontane, la migrazione verso l’Italia segnata dallo sfruttamento. La dicotomia tra partire e restare si scioglie in trame in cui chi narra non è mai davvero a casa e mai davvero estraneo al proprio luogo d’origine.



Il libro sarà presentato da Claudia Durastanti con i dieci autori e autrici della raccolta: Alberto Bile Spadaccini, Francesca Boemia, Michela Iannella, mariel, Graziana Marziliano, Biagio Mazzella, Carmen Notarangelo, Carole Oulato, Antonio Paciello, Alessia Sardella.



Dopo la presentazione, alle 20.30 si esibiranno con un set ambient ed elettroglitch alcune delle voci emergenti più talentuose della scena musicale napoletana: Rainer Monaco del collettivo Thrucollected, la singer e lyricist Avemarianne, l? performer ShiBari Vecchia.



L’ingresso è gratuito.