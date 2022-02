In Feltrinelli la presentazione del romanzo "La signorina e l'amore" di Giovanna Mozzillo

La storia di un amore proibito e assoluto in epoca fascista fino al trauma della guerra in una Napoli dalla bellezza incontaminata. Mercoledì 23 febbraio, alle 18.30, alla Feltrinelli di Napoli in via Santa Caterina a Chiaia n. 23 angolo Piazza dei Martiri, si presenta il romanzo "La signorina e l'amore" di Giovanna Mozzillo, Marlin editore.

Con l'autrice, interverranno i giornalisti e scrittori Marco Demarco, già direttore del “Corriere del Mezzogiorno” ed editorialista del "Corriere della Sera", e Titti Marrone, già responsabile delle pagine culturali del "Mattino” e in libreria con il romanzo "Se solo il mio cuore fosse pietra", alla presenza dell'editore Sante Avagliano, che farà un breve saluto. La cantante e attrice Monica Assante Di Tatisso interpreterà alcune canzoni d’epoca in linea con il periodo al centro della narrazione, dal 1925 al 1942. Ingresso libero, con obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.



Il libro è tornato in libreria e negli store online (Collana “Il portico”, pagine 352, € 16,90), vent’anni dopo la prima uscita grazie a Marlin editore, casa editrice fondata da Tommaso e Sante Avagliano, con introduzione del giornalista e storico Mario Avagliano e nella quarta di copertina un commento di Raffaele La Capria.