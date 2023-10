1992 La luce della risacca: a Napoli la presentazione del romanzo di Rosanna Marina Russo

Martedì, 17 ottobre 2023, alle ore 18.00, al circolo Il Clubino (Via Luca Giordano 73), verrà presentato ai lettori partenopei 1992 La luce della risacca, romanzo di Rosanna Marina Russo.

Ad affiancare l’autrice nell’esposizione dei contenuti del romanzo saranno l’avvocata Daniela Rea e il saggista Vito Nocera, mentre al giornalista Aldo Avallone è affidata la presentazione e la moderazione dell’incontro, nel corso del quale Daniela Rea leggerà alcuni brani significativi del testo.

Il testo

Il primo romanzo di Rosanna Marina Russo - finora conosciuta per la sua intensa produzione lirica e l'intelligente opera di collaborazione a riviste che, come nelle sue corde, coniugano passione civile e impegno culturale - si o?re al lettore con un titolo "doppio" a rappresentare i due livelli di narrazione che sembrerebbero desti- nati a correre paralleli ma che, invece, l'Autrice decide di fare intersecare.

Il 1992 fu in tutto il mondo un anno gravido di avvenimenti le cui conseguenze ancora lambiscono l'attualità. In particolare in Italia: è del febbraio 1992 l'arresto, nell'ambito dell'inchiesta "Mani pulite", di Mario Chiesa, che costituì la crepa nel muro della malapolitica che, allargandosi, rese evidente l'esistenza di quel sistema che poi venne chiamato "Tangentopoli" e portò alla fine della "Prima Repubblica". Sempre del 1992 sono gli attentati ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nei quali oltre ai due magistrati furono dilaniati dall'esplosivo Francesca Morvillo, moglie di Falcone, e otto agenti delle scorte. Ancora del 1992 è la dismissione dell'Italsider di Bagnoli, evento "minore" per la sua valenza locale ma che in?uenza e rattrista i pensieri dei tre giovani protagonisti, appartenenti, tutti e tre per forzata immigrazione, a quella comunità. La luce della risacca, invece, simboleggia con poetica creatività l'intrecciarsi di tre giovani vite - due ragazze e il fratello di una di loro - che in quello stesso anno si trovano a dover a?rontare momenti topici della loro esistenza e del loro rapporto col passato che incombe, il presente che vivono e il futuro che li attende. La scoperta e la lotta contro un tumore dell'una, il dover interiorizzare il progressivo e inesorabile degrado della propria vista dell'altra, le fondamentali decisioni in merito alla fine di un amore e un'importante e difficile scelta professionale del giovane si dipanano nei dialoghi serrati fra i tre e nelle ri?essioni profonde di Mirella, che Rosanna Marina Russo porge al lettore con scrittura intensa, lirica e partecipe.

L’autrice

Come la protagonista del suo romanzo, Rosanna Marina Russo è nata in Svezia ma, tornata subito in Italia, ha vissuto per lunghissimo tempo tra Pozzuoli e Bagnoli, in quella terra magmatica, potente e difficile. Ora vive a Caserta.

Ha collaborato con la rivista letteraria Artepresente con recensioni e articoli, occupandosi prevalentemente di poesia, e attualmente cura la rubrica Era già tutto previsto sul settimanale Il Ca?è. Ha fatto parte del gruppo Poiesis, col quale ha cercato di di?ondere la Poesia tra i più giovani; fa parte del gruppo Spazidiversi, nel quale si ricercano, si studiano e si scrivono poesie; collabora con altri poeti alla realizzazione di eventi e reading poetici.

Nel 1997 ha vinto il “Premio di Poesia Apudmontem - Villa Ravaschieri” e nel 2019 il “Premio Do- mus artis Mater” con la raccolta Le sottane del pudore (Controluna, 2018), sua terza pubblicazione dopo Icaro (Nova Res, 1997) e Tenerezze inespresse (Spring, 2001). In seguito ha pubblicato ancora una silloge, Come una luna (Guida). Sue poesie sono state pubblicate in numerose antologie e riviste.