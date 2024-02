Presentazione del romanzo "La divina avventura" dell'attore, regista e scrittore Flavio Parenti

É per il 20 febbraio alle ore 17:30, l'appuntamento con Flavio Parenti. L'attore, regista e autore de "La divina Avventura", presenta il suo romanzo a It's Caffè. L'evento, organizzato da PAV Edizioni in collaborazione con NanoFilm+, sarà moderato da Paquito Catanzaro.

Non perdete l'opportunità di discutere, conoscere e approfondire i temi de "La divina Avventura"