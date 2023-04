A Napoli Città Libro la presentazione del progetto Play&Play

Giovedì 13 Aprile, nell'ambito della manifestazione Napoli Città Libro – Il Salone del Libro e dell’Editoria (Stazione Marittima, 13 - 16 aprile 2023), nella Sala Urania 2 alle ore 18, sarà presentato il progetto "Play&Play - Storie da Vivere", finanziato dal Centro per il libro e la lettura.

Sarà l'occasione di poter presentare le motivazioni e gli obiettivi del progetto, che con la sua sperimentalità, offrirà ai bambini e ragazzi di Caivano e Scisciano laboratori teatralizzati di letture ad alta voce, con una rete costituita da pedagogisti teatrali, volontari e formatori esperti nell'uso della parola e nella cura di essa, come logopedisti ed esperti del linguaggio, editoria per bambini, librerie e biblioteche, finalizzato alla produzione di una reportistica finale dei risultati raggiunti in vista di una possibile replicabilità nei territori dell'hinterland con i comuni problemi sociali, quali dispersione scolastica e povertà educativa.

L'invito è, perciò, rivolto a tutta la cittadinanza, alle associazioni di volontariato, culturali e teatrali, alle case editrici, a formatori e pedagogisti, scrittori e autori di letteratura per bambini della città metropolitana di Napoli e a chiunque voglia vivere questa edizione del "NapoliCittàLibro", che quest'anno ha come nodo tematico quello della Tempesta, declinato nella Tempesta sociale che vuole scuotere gli animi dei più giovani per urlare, ad alta voce, il proprio grido di riscatto.



Per avere maggiori informazioni sul progetto puoi consultare la scheda informativa al seguente link: urly.it/3tm0_