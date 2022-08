Presentazione del nuovo singolo inedito di Francesca Curti Giardina

Venerdì 5 agosto, ore 19, in Piazzetta Aldo Masullo, IO CI STO in collaborazione con il BAR CENTRALE verrà presentato il nuovo singolo inedito di Francesca Curti Giardina, prodotto dalla casa discografica Sud in Sound.

Dall'incontro di Francesca con Aniello Misto e Gennaro Franco è nato un progetto musicale che inizia ad esprimersi con un brano che racconta l'anima dell'artista, ad oggi interprete di brani editi del repertorio classico napoletano.

La serata è presentata da Daniela Marra e accompagnata alla chitarra dal Maestro Nicola Campanile.

Tutti potranno assistere gratuitamente alla presentazione.