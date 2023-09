Presentazione del saggio 'Il Mercadante' di Tommaso Tuccillo alla Biblio-mediateca Etos e Nomos

Martedì 3 ottobre 2023, alle 17,30, presso la Biblio-mediateca ETOS e NOMOS, in via Bernini 50 (scala B), si terrà la presentazione del saggio “IL MERCADANTE”, già Teatro del Fondo, STORIA DI UN TEATRO NAPOLETANO (Kairos Editore), di Tommaso Tuccillo.

31 luglio 1779 per l’inaugurazione del Real Teatro del Fondo della Separazione dei lucri andò in scena “ L’Infedeltà fedele” con il libretto di Giovan Battista Lorenzi e le musiche di Domenico Cimarosa. La storia del Teatro passerà dall’inaugurazione all’800, il secolo d’oro napoletano, per arrivare al ‘900 e fino ai nostri giorni. Non solo la sua storia, ma tanti aneddoti strettamente collegati a fatti accaduti all’interno del Teatro che risultano strettamente connessi alla nostra città.

Ne parleranno al pubblico insieme all’autore, l’Arch. Paola Lista e l’Arch. Sergio Sembiante. Con la partecipazione straordinaria di Anna Maria Ackermann attrice del nostro migliore Teatro del ‘900 e non solo. Le letture saranno a cura del prefAttore Giulio Adinolfi. Ascolteremo quella che è stata la prima canzone che ha definito il periodo della “Canzone d’arte o d’autore” eseguita dalla avvolgente voce della cantante Annamaria Bozza.

A condurre sarà la giornalista Laura Bufano