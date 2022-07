Sabato 9 luglio, alla Libreria IoCiSto, presentazione del libro "Ribut".

È possibile riscrivere i grandi autori della letteratura? A questa domanda cerca di rispondere Ribut, miscellanea di poesie e prose rivisitate con temi, sintassi e lessico aggiornati a quelli che sono i sentori, le modalità espressive e le criticità emozionali di questa generazione di poeti.



Da Saffo ad Alda Merini, passando per Saba, Montale e Ungaretti, sono 41 i testi su cui il gruppo di giovani artisti ha lavorato per forgiare liriche in cui non mancano riferimenti a problematiche e interrogativi d’attualità, come il lockdown, le morti bianche, la violenza sulle donne, la trans-omofobia, la guerra in Ucraina e il caso Cucchi.



Con questo “reboot letterario”, con questa contaminazione poetica che valica le barriere del tempo e dello spazio, Marcello Affuso e Maria Laura Amendola, insieme a Manuel Torre e Lucia Maritato (esordienti classe ‘98 e ’99), celebrano la bellezza e la fluidità della parola in un’operazione assolutamente inedita e assolutamente necessaria.



Ad arricchire l’esperienza, anche e soprattutto visivo-sensoriale del progetto, le illustrazioni di Federica Dias e le suggestioni sonore di Achille Campanile. L’introduzione, invece, è a cura della professoressa di Letteratura Italiana della Federico II, Silvia Acocella.