A Sorrento la presentazione del libro “Il piacere digitale” di Michele Spaccarotella

L’avvento dell’era digitale ha profondamente modificato il nostro modo di creare, affrontare e gestire le relazioni e la sessualità. Ogni volta che accendiamo uno smartphone ci imbattiamo in selfie, like, app per incontri, ghosting, haters, sexting, porno, social network e molto altro ancora. Come possiamo vivere al meglio il piacere in questo mondo iperconnesso? Un'utile guida è quella scritta da Michele Spaccarotella, psicoterapeuta ed autore del volume "Il piacere digitale", edito da Giunti, con prefazione dello psicologo Fabrizio Quattrini, che sarà presentato domenica 29 agosto, alle ore 18.30, presso la libreria Tasso, in piazza Angelina Lauro, a Sorrento.

All'incontro, moderato dal giornalista Luigi D'Alise, interverrà Giuliana Apreda, psicologa, sessuologa e psicoterapeuta, che risponderà, insieme all'autore, anche alle domande del pubblico.

