"L’unica persona nera nella stanza": incontro con Nadeesha Uyangoda

Nell’ambito del progetto FAM Impact Campania, venerdì 9 aprile alle 19, Traparentesi Onlus promuove un oncontro on line con la scrittrice Nadeesha Uyangoda per presentare la sua ultima opera “L’unica persona nera nella stanza”.

Il volume è un incontro tra saggio e memoir, un contributo onesto per comprendere meglio la dinamica razziale nel nostro Paese a partire dalle lacune del linguaggio, ragionando intorno alle discriminazioni di razza, genere e classe.

Nadeesha Uyangoda è nata in Sri Lanka, ma vive in Brianza da quando aveva sei anni. È un’autrice freelance che da tempo si occupa di identità, razza e migrazioni. I suoi lavori sono stati pubblicati da Al Jazeera English, Not, «Rivista Studio», «The Telegraph», Vice Italia, openDemocracy.

“La razza, una cosa che esiste e non esiste allo stesso tempo, è l’elemento - scrive Uyangoda - che più ha definito la mia esistenza. Io sono la mia pelle, i miei capelli, il mio nome, sono le tradizioni dei miei genitori”. “La razza in Italia non si palesa fino a quando tu non sei l’unica persona nera in una stanza di bianchi”.

INFO:

Quando: Il 9 aprile 2021 alle 19.00

Dove: piattaforma GOOGLE MEET al link https://meet.google.com/tjr-nomm-tvv

Come: accesso libero