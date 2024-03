Presentazione del nuovo libro di Maria Cuono

Lunedì 11 marzo alle ore 11.00 si terrà presso la libreria UBIK di Napoli la presentazione del nuovo libro della giornalista e scrittrice Maria Cuono, dal titolo Tutto con il cuore. La nuova versione di Verso l’Orizzonte, edito a gennaio 2024 dalla Casa Editrice Kimerik. Modera la giornalista e scrittrice Merola Daniela. Interverranno il M° Luca Lupoli (tenore) e il M° Olga De Maio (soprano) che ha impreziosito con la prefazione l’ultima opera di Maria Cuono.



Maria Cuono è giornalista e scrittrice ed è proprio dai suoi studi, dalla sua esperienza e dal suo vissuto che prende vita il suo ultimo interessante lavoro, Tutto con il cuore, nuova versione della silloge poetica dedicata a Lorella Cuccarini, Verso l’orizzonte.

Scorrendo i bei versi di questa raccolta ho notato che si parla di momenti di vita e squarci di sentimenti, paure, sensazioni, quasi un volersi confessare, aprendosi al mondo esterno, donando qualcosa di se stessi per farsi conoscere meglio.

Ogni poesia è una vera e propria dedica a persone o a realtà concretamente vissute e, laddove fosse frutto di invenzione, buona è la capacità dell'autrice nel farci vivere e vedere questi momenti di vita.

Toccanti i versi dell'incipit Amiamoci, fratelli, un vero appello appassionato alla solidarietà ed alla fratellanza tra gli uomini, oppure quelli sentiti ed accorati di Solo tu, A un'amica, Attimi, Verso l'orizzonte…



Biografia



La sua Attività Formativa. Si laurea in Pedagogia nel 1996 presentando una tesi in Psicologia dell’Età Evolutiva dal titolo: Bambini maltrattati: Interpretazioni psicologiche. Matura diverse esperienze formative attinenti sia ai suoi studi universitari che al mondo dello spettacolo. Nel 1997 frequenta il corso di perfezionamento post-lauream in Antropologia e Psicoanalisi del Testo e della Scena presso l’Università degli Studi di Salerno.

Nel 2004 acquisisce le competenze di base nel settore audiovisivo (riprese video audio, montaggio, mixaggio di suoni, tecniche di registrazione, riproduzione e campionatura digitale dei suoni, tecniche di masterizzazione, riversagli filmati da nastro in pellicola), attraverso un Corso di Formazione Professionale della Regione Campania in Esperto in Tecnologie e Produzioni Audiovisive.

La sua Attività Lavorativa. Nel 2003 collabora a pieno ritmo con Il Salernitano, quotidiano di Salerno e Provincia dove intervista in modo particolare candidati al Consiglio Comunale e Provinciale. Ciò le permette di iscriversi all’Albo dei Giornalisti della Regione Campania.

Giornalista pubblicista dal 2005, collabora anche con le testate Cronache del Mezzogiorno, la Città.

Nel 2006, la grande passione per lo spettacolo la porta a collaborare con grinta ed entusiasmo con Teatro.org (oggi Teatro.it), il Portale del Teatro Italiano, di cui è redattrice su Salerno e Provincia.

Cura, inoltre, per la stessa testata, la rubrica Giovani Promesse nel Mondo dello Spettacolo Italiano. Sempre per Teatro.org e le riviste annesse (Al Cinema.org, Alla Radio.org, etc), intervista molti personaggi del mondo dello spettacolo, fra i quali: Carlo Giuffré, Luigi De Filippo, Sebastiano Somma, Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Isa Danieli, Daniela Poggi, Ivana Monti, Bianca Guaccero, Carmen Giardina (solo per citarne alcuni).

Ha scritto su Blog Salerno, mentre attualmente redige testi per diversi portali telematici. Collabora con Radio Piombino, Radio Web Italy, Radio MPA, Radio Subsonica, Mondoradio.

Nell’agosto 2010 è giurata alla 3a edizione di Cortovisione Film Festival.

Nel mese di novembre 2010 fonda Radio Giustizia. A settembre 2011 è giurata alla 2a Edizione del Premio Allinfo Targa Musica Contro Corrente. È Direttrice Responsabile dei periodici mensili Settimo Livello e Trasparenza & Legalità.

È tuttora direttrice responsabile di Newspage Allinfo, quotidiano di Attualità, Cultura e Spettacolo. Tantissimi gli editoriali e le interviste realizzate sulla presente testata. Ne citiamo: Carmen Gardina, Luisa Corna, Marcello Cirillo e Luca Manfredi.

Impegnata attualmente in un progetto innovativo, che la vede alla gestione della Web Agency Maria Cuono Communication, promuove diversi eventi sul web. Fra i tanti citiamo: Io, Fabrizio e il Ciocorì, regia di Carmen Giardina allo Spazio Rossellini di Roma e il tour Ascoltami di Manuela Villa al Teatro Sistina di Roma.

Libri. A maggio 2013, la Casa Editrice Kimerik pubblica Verso l’orizzonte, una silloge poetica dedicata a Lorella Cuccarini che sta già riscuotendo un notevole successo di critica (https://www.kimerik.it/SchedaProdotto.asp?Id=1294).

Fra i personaggi del mondo dello spettacolo c’è anche Luisa Corna che si complimenta per la bella iniziativa e le scrive: «Devo confessarti che io sono un’amante di poesie e apprezzo molto l’animo nobile di chi sa catturare le proprie emozioni e trasmetterle agli altri attraverso l’arte della scrittura».

Il 2 giugno 2019 un grave lutto la colpisce profondamente: la perdita di sua madre. Per tale ragione matura l’idea di dedicarle un libro. Nasce così a giugno 2020 il suo secondo libro dal titolo: L’Arte dell’incontro. Interviste ai personaggi dello Spettacolo, Edizioni L’Argolibro di Agropoli, con i preziosi interventi di Luisa Corna e Carmen Giardina. Ciò vuol essere anche un omaggio a tutti gli artisti che a causa del Covid-19 hanno attraversato e stanno attraversando tuttora momenti di grandi difficoltà. Riceve a dicembre 2023 il prestigioso e illustre Premio Cartagine alla Camera Dei Deputati per la sua crescente e brillante carriera professionale e per l’uscita del suo ultimo lavoro, Tutto con il cuore. La nuova versione di Verso l’Orizzonte edito a Gennaio 2024 dalla Casa Editrice Kimerik.



