Presentazione del libro "Renato Nicolini, la gioiosa anomalia" di Marco Testoni

Il 27 aprile prossimo, al Mondadori BookStore di Via Luca Giordano, 73/A a Napoli alle 18.00, verrà presentato il volume Renato Nicolini, la gioiosa anomalia (Efesto Edizioni) di Marco Testoni. A fianco all’autore saranno presenti a ripercorrere la genialità di questo grande personaggio, Assessore alla Cultura a Napoli dal 1994 al 1997: Antonio Bassolino (Presidente Fondazione Sudd e già Sindaco di Napoli), Lello Savonardo (Professore all’Università Federico II), Enzo D’Errico (Direttore de Il Corriere del Mezzogiorno), Gino Aveta (autore e regista Rai) e Marilù Prati (attrice e compagna di Nicolini), introdotti da Renato Marengo (giornalista e scrittore).



A dieci anni dalla scomparsa, questo volume, a tutti gli effetti il primo saggio su Nicolini, ripercorre i grandi temi messi in campo dalla figura geniale di Assessore e promotore culturale. Un viaggio nell’anticonvenzionale e nell’inconsueto, nel sorriso e nella passione politica e culturale di un uomo che ha scritto una pagina importantissima della vita culturale di un Paese, l’Italia, che troppo spesso dimentica le proprie potenzialità e la propria vocazione. Riscoperto da un autore poliedrico come Marco Testoni - musicista e compositore prima ancora che saggista - per il quale Nicolini è l’inevitabile riferimento di una stagione artistica magica ed imprescindibile, quella della primissima Estate Romana, esperienza magistralmente esportata nel capoluogo partenopeo negli anni ‘90 con tante manifestazioni rimaste nella memoria come Neapolis Rock o importanti iniziative come la riapertura del Teatro Mercadante.