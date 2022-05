"Il mio Kobe. L'amico diventato leggenda": conversazione con l'autore in riva al mare

Nel salotto del Lido Varca d’Oro di Varcaturo ancora una conversazione in riva al mare ai Varcautori. Dopo l’esordio con Gianluca Barbera, la rassegna curata da Vincenzo Imperatore accoglierà giovedì 12 maggio Christopher Ward e il suo libro "Il mio Kobe. L’amico diventato leggenda" (Baldini+Castoldi).

Un appassionato ricordo del campione di basket scomparso due anni fa, tra infanzia, campetti da gioco emiliani e vita da adulti superstar.

A tenere il ritmo delle conversazioni è proprio Vincenzo Imperatore, responsabile/curatore della sezione Varcautori. Imperatore dialogherà con ciascun ospite e coinvolgerà la platea di lettori.

“Non vedo l’ora di essere nella mia adorata Napoli – afferma Ward – e poter raccontarvi di me e del mio amico d’infanzia Kobe Bryant. Il rapporto d’amicizia tra il sottoscritto e la “leggenda del basket” e come la vita dell’uno ha influito nella vita dell’altro. Dentro le pieghe del rapporto umano e ai bordi del palcoscenico internazionale. Un amico a due volti: Kobe / il Black Mamba. Ripercorreremo la mia esistenza da prima della nascita all’ultimo doloroso incontro con Kobe in mille aneddoti e episodi, cestistici e non. Andando ben oltre le citazioni da almanacco sportivo. Amo ripetere sempre che c’è un momento nella vita in cui siamo tutti Kobe”.

Già opzionato negli States per una traduzione in lingua inglese, fortemente desiderata anche dalle sorelle del campione, Il mio Kobe. L’amico diventato leggenda (Baldini+Castoldi, prefazione di Federico Buffa) è il racconto autobiografico, con insert di foto d’epoca, di Christopher Ward, carissimo amico di infanzia/adolescenza del cestista originario di Filadelfia scomparso in California a causa di un incidente di elicottero nel 2020. I due hanno anche condiviso il campo da gioco in Emilia nelle stagioni che vanno dal 1987 al 1990.

Sinossi

Christopher Goldman Ward – architetto d’interno formatosi al Politecnico di Milano, nato a Varese nel 1977 da padre americano e madre italiana – crea un affresco dedicato al rapporto con Kobe Bryant. Una relazione d’amicizia che risale all’infanzia, durante il periodo in cui il campione del basket NBA visse in Italia. Non ci sono dunque statistiche o tecnicismi. Il viaggio avviene dentro pagine vissute a tu per tu lasciando emergere le doti emozionali di colui che è stato spesso definito “intoccabile”. Dunque l’arrivo di Kobe a Reggio Emilia, grazie all’ingaggio di suo padre nella Pallacanestro Reggiana; l’ingresso nella squadra giovanile; la rivalità sportiva con Ward; gli incontri da adulti con guardie del corpo al seguito e limousine chic. Poi l’ammirazione allo Staples Center di Los Angeles, in mezzo a 20.000 persone che cantano il suo nome, durante la sua ultima stagione da guardia tiratrice.