‘A Malaparola, presentazione del libro di Davide Brandi

Nel cuore del Centro Storico di Napoli, nel prestigioso Palazzo Venezia, Mercoledì 29 Luglio alle 17,30 ci sarà la presentazione del libro ‘A Malaparola di Davide Brandi, edito dalla casa editrice partenopea Edizioni Mea. I testi sono a cura di Davide Brandi e dello speaker di Radio Marte, Franco Simeri e la prefazione è stata affidata allo scrittore Pino Imperatore e al famoso anchorman Gianni Simioli, voce molto amata dal pubblico napoletano.



La nascita di questo lavoro è frutto dell’enorme successo della rubrica radiofonica di Franco Simeri in radio, che vede protagonista Davide Brandi, noto agli ascoltatori come ‘O Prufessore. L’esigenza del libro è quello di raccontare le “male parole”, conoscerne l’etimologia e la storia e darne la giusta collocazione nella lingua napoletana.



Il libro vuole anche salvaguardare la lingua napoletana e sopratutto la cultura partenopea, l’autore del libro, infatti, già da molti anni lavora per rimarcare e recuperare la tradizione della nostra terra. Davide Brandi ha fondato l’Associazione di Promozione Sociale “I Lazzari” di cui ne è Presidente e ha creato corsi gratuiti di lingua napoletana in Campania.



Il lavoro presenta sia le parole più comuni, ancora usate oggi, si quelle meno conosciute, proprio per rimarcare l’intento di preservare la cultura Partenopea che è giunta a noi fino ad oggi. La doppia chiave di lettura di questo libro è sia strappare un sorriso al lettore, sia trasmettere ai più giovani la nostra identità territoriale.



Appuntamento quindi il 29 Luglio alle ore 17.30 presso Palazzo Venezia in via Benedetto Croce n. 19 per dialogare con gli autori e passare un pomeriggio alla ricerca delle nostre tradizioni.



E possibile acquistare il libro al seguente link:

Edizione Mea:https://www.edizionimea.it/product/a-malaparola-di-davide-brandi-a-cura-di-franco-simeri/

