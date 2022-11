Tu che sussurri alla mia anima: presentazione del libro di Cinzia Del Bigallo

Si presenta a Napoli, presso la libreria Raffaello, giovedì 24 novembre alle 17.30, "Tu che sussurri alla mia anima", opera prima di Cinzia Del Bigallo ed edito da Kairòs.

Con l'autrice intervengono Clementina Gily (Università Federico II di Napoli) e Alessandra Scafa (psicologa). Modera la giornalista Laura Bufano. Letture a cura di Lucio Allocca. Canto, Annamaria Bozza. Lorenzo Picari, progetto di adattamento.

Chi sussurra all’anima di Maria Castillo, protagonista dell’opera prima di Cinzia Del Bigallo? L’autrice lo svela alla protagonista e al lettore nell’arco temporale che va dal 7 al 28 agosto. Siamo nella Sicilia del 1833 durante il Regno delle due Sicilie, quando si organizzano i primi attentati contro il re Ferdinando II di Borbone. Un lago separa due masserie proprietà della famiglia Castillo e della famiglia Falconeri. La Sicilia fa da sfondo al racconto: con il mare, le piante rigogliose, i profumi e la luce intensa. Maria ha 11 anni quando incontra per la prima volta il sultano dell’Oman, Sargon, proprietario della masseria Falconeri. Passerano cinque anni per un nuovo incontro tra i due, quando Maria compirà 16 anni. Quel giorno le verranno svelate verità che cambieranno per sempre la sua vita. Capirà che i suoi sogni premonitori in realtà appartengono ad un potere che le viene da molto lontano, e che ha ereditato dalla sua mamma. Maria dovrà accettare la sua diversità, e dovrà considerare la stessa come un dono speciale: diventerà una sciamana. I suoi sogni sono e saranno delle vere e proprie premonizioni, lei imparerà ad accettare il suo potere, la sua unicità. Saprà leggere i sentimenti delle persone, i loro desideri oscuri, rispettando le regole dello sciamanesimo. Bellissima la storia d’amore tra Maria e Sargon che ci racconta l’autrice. Bello il confronto tra i riti mussulmani e cristiani. Vari gli spunti narrativi, quelli del romanzo storico, d’amore e di eros, con una finestra sul paranormale. E’ scritto bene, con dovizia di particolari fino al punto che l’autrice riesce a trainare il lettore in un altrove.