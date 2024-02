All'Istituto per gli Studi Filosofici la presentazione di "Cleopatra. Una donna" di Aldo Schiavone

Sarà presentato il 2 febbraio, il libro Cleopatra. Una donna dello storico e scrittore napoletano Aldo Schiavone presso la sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a palazzo Serra di Cassano. Oltre all’autore, che sarà presente, interverranno Nadia Fusini, Enrica Lisciani-Petrini, Fiorinda Li Vigni, Elisabetta Moro e modererà Enzo D’Errico (direttore Corriere del Mezzogiorno).

Cleopatra. Una donna, pubblicato da Einaudi nel 2023, restituisce a noi lettori le ambizioni e lo spessore politico della famosa regina egiziana. È attraverso il suo sottile lavoro diplomatico e il suo progetto politico, cioè quello di spostare in Oriente, precisamente in Egitto, lo snodo principale del sistema di potere romano, che si possono comprendere la figura di Cleopatra e i suoi rapporti con Giulio Cesare e Marco Antonio. E si ribalta così anche la sua figura come amante e donna bramosa di potere, poiché prima di tutto Cleopatra viene presentata come una delle prime grandi menti politiche femminili.

Aldo Schiavone compie questo ribaltamento, illuminando sette momenti cruciali della vita della regina. La notte prima della battaglia di Azio. L'incontro con Cesare, ad Alessandria, nell'autunno del 48. Il giorno della morte di Cesare, trascorso dalla regina nella sua villa romana immersa nei giardini di Trastevere con tutti gli occhi dei senatori puntati su di lei, temendo la sua reazione. Il primo incontro con Antonio, a Tarso, in Cilicia, sulle rive del Cidno, in un giorno d'estate del 41. La ripresa dei rapporti con lui, nell'estate del 37, ad Antiochia. La giornata di Azio, il 2 settembre del 31. Il colloquio tragico con Ottaviano Augusto e il suicidio ad Alessandria, nel palazzo dei Tolomei, fra l'8 e il 10 agosto del 30, compiuto anche se era sorvegliata a vista.

Il libro è il terzo di un trittico di opere sulle «figure in penombra», insieme a Spartaco. Le armi e l’uomo (2011) e Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria (2016). La presentazione presso l’Istituto sarà un’occasione per approfondire i temi del libro e scoprire lati meno conosciuti della nota storia di Cleopatra, grazie anche all’intervento dell’autore e degli altri relatori.