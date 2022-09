Alla Libreria Ubik la prima presentazione a Napoli di Layout Magazine

Avete mai visto una rivista letteraria che presenta una rivista letteraria? Adesso sì! Mosse di Seppia è lieta di invitarvi il prossimo 6 ottobre alle ore 18.30 presso la Libreria Ubik alla prima presentazione a Napoli di Layout Magazine



Una presentazione organizzata per portare in città una nuova esperienza letteraria nata da poco e che scopriremo con diversi ospiti che interverranno: Noemi Nagy (caporedattrice Layout), Bernardo De Luca, Carmen Gallo, Giulia Scuro e alcuni redattori di MDS. Nella cornice ormai familiare della Libreria Ubik in via Benedetto Croce nasce un dialogo a partire dal primo numero stampato da questa neonata rivista e si estenderà alla conoscenza dell’intero progetto.



Lay0ut è un magazine nato all’inizio del 2021 da un gruppo di persone che ha sentito il bisogno di un discorso trasversale e non istituzionale sulla letteratura e sull’arte. Al centro la traduzione, tra lingue e media differenti, come laboratorio. Il magazine – le cui pubblicazioni si distribuiscono nelle tre sezioni Discorsi, Traduzioni e Figure – ha in breve guadagnato uno spazio di riconoscibilità, per il taglio militante e per la sensibilità verso le dinamiche del contemporaneo. Il prossimo 6 ottobre la caporedattrice di Layout presenterà il numero 0 “Com’è adesso”, il primo numero cartaceo – al quale hanno collaborato più di trenta persone, tra scrittori, artisti e lavoratori culturali – offre uno sguardo sul lavoro fatto finora e su quello ancora da fare. Ogni articolo del cartaceo è affiancato da opere, spesso in serie, di artisti contemporanei. La rivista allestisce così una “mostra” parallela che potesse, nel segno del dialogo e del contrappunto, moltiplicare i significati dei testi, ma anche oltrepassare la loro esclusività e conferire autonomia al visuale.



Bernardo De Luca insegna Letteratura italiana contemporanea presso l’Università di Napoli Federico II. Ha curato l’edizione critica e commentata di Foglio di via di Franco Fortini per le edizioni Quodlibet e pubblicato la monografia Il tempo diviso. Poesia e guerra in Sereni, Fortini, Caproni e Luzi per Salerno editrice.



Giulia Scuro insegna letteratura francese presso l’Università L’Orientale di Napoli. Autrice della raccolta poetica Sedute in piedi edita da Oèdipus, ha inoltre pubblicato all’interno delle riviste Trivio, Levania, L’Ulisse e nel blog letterario Nazione Indiana.

Carmen Gallo insegna Letteratura inglese all’Università di Roma “La Sapienza”. Di recente ha curato La terra devastata di T. S. Eliot per Il Saggiatore e pubblicato il libro di poesia Le fuggitive edito da Aragno, con il quale si è aggiudicata il Premio Napoli nel 2021.

MDS è una rivista letteraria che nella sua doppia versione web e cartacea dal 2013 si impiega per la pubblicazione, lo studio e la promozione di poeti e scrittori inediti ed editi. Con questa presentazione la Rivista intende costituirsi sempre più costantemente come il fulcro di una rete di comunicazione tra Napoli e gli autori che intendono far conoscere la propria opera in questa città, in una permanente missione di conoscenza e promozione di scrittrici e scrittori che la Rivista intende portare all’attenzione del pubblico napoletano.

Per qualsiasi informazione relativa all’evento in questione è possibile contattare la redazione di Mosse di Seppia all’indirizzo mossediseppia@hotmail.com e tramite i canali social Facebook e Instagram.