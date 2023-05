A Napoli la presentazione di “Katabasis” di Giovanni Maria

Venerdì 19 maggio 2023 presso la Biblio-mediateca ETHOS e NOMOS in Via Bernini, 50 (scala B) alle ore 18.00 si terrà la presentazione di “Katabasis” di Giovanni Maria Arone Edizioni Kairos.

Katabasis è un termine greco che nel linguaggio orfico significa letteralmente “discesa agli inferi”. L’ autore e i relatori condurranno i presenti in un viaggio alchemico all’interno dell’ anima per capire come si può raggiungere l’ “Anabasis” ovvero l’ascensione spirituale. Giovanni Maria Arone scultore e autore di “Katabasis”, sperimenta per il suo romanzo filosofico, una personale struttura sia per la forma di scrittura che per la dislocazione dei capitoli. Egli sottopone l’argomento al lettore come una mostra d’arte visiva lasciando ciascuno libero di dare un’ interpretazione a seconda della propria conoscenza e sensibilità.

Interverranno sull’argomento: Clementina Gily Reda - Università Federico II di Napoli; Salvatore Forte – Studioso di simbologia ed esoterismo. Giancarlo Lobasso – Attore; Conduce la giornalista Laura Bufano. Sarà presente l’autore, avv. Giovanni Maria Arone che vive a Crotone, terra di antichi legami con l’orfismo e il pitagorismo correnti che sono state fonti d’ispirazione per il suo romanzo filosofico e anche per le sue sculture. Durante la presentazione verrà esposta un’opera scultorea dell’autore. Le altre opere di Arone sono presenti presso il Museo diArte Contemporanea (MACK) di Crotone; il “Parco Pignera – Giardini di Pitagora” di Crotone, nonché importanti gallerie d’arte di Roma.