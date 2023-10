A Napoli la presentazione di 'Io perfetta imperfetta' di Rita Del Noce

Lunedì 9 ottobre 2023, alle 17,30, presso la Biblio-mediateca ETHOS e NOMOS, si terrà la presentazione de “IO PERFETTA IMPERFETTA” di Rita Del Noce – Writers Editor.

Durante l'incontro, si parlerà del concetto di perfezione ai nostri giorni, di come la diversità non significhi imperfezione, del valore da attribuire alle piccole cose, alla non indifferenza, al tempo che fugge via velocemente, e all’amore che viene e che va. Parleranno di questi argomenti, insieme all’autrice, i relatori, Dott. Ino Fragna, poeta, e la Dott.ssa Maria Rosaria Riccio, scrittrice e psicologa. Non mancherà la verve di Tommaso Tuccillo, artista e scrittore, la recitazione intensa di Liliana Palermo, attrice, la musica e la versatilità artistica del giovane Fabrizio Mandara. A condurre sarà la giornalista Laura Bufano