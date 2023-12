Presentazione di "Io, Nennella e il professore" di Gennaro Parisi

Martedì 5 dicembre, nello spazio nato dall’incontro tra Editori Laterza, il Teatro Bellini e l’associazione culturale A Voce Alta, alle ore 17.30, si terrà la presentazione dei racconti di Gennaro Parisi: “IO, NENNELLA e il PROFESSORE – Kairos Edizioni.

L’autore, napoletano verace, si fa osservatore attento di una Napoli quasi immutata nel tempo. I suoi racconti rappresentano l’occasione per approfondire le nostre origini e per riscoprire le nostre comuni identità. Dal 1949 in Vico Lungo Teatro Nuovo, ai Quartieri Spagnoli, si trova la Trattoria Nennella luogo d’ispirazione per l’autore che viene definito dal prefatore, Fabrizio Sabatucci, “Nennella una madre accogliente per tutti, la sua tavola è il focolare sempre acceso attorno al quale ritrovarsi e raccontarsi.” Nascono attraverso la frequentazione dei Quartieri Spagnoli e di Nennella storie quasi vere di napoletani veri.

A discuterne con l’autore, dopo i saluti dell’ editore, Giovanni Musella, lo scrittore e giornalista Sergio Zazzera; il giovane scrittore Riccardo Rubino; per il reading teatralizzato Tommaso Tuccillo; e l’interpretazione canora di Anna Maria Bozza. L’organizzazione e la conduzione è a cura di Laura Bufano giornalista e operatrice culturale.