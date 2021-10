Presentazione della graphic novel "Raphael Jones alla Ricerca dell’Armonia Nascosta"

Sabato 16 ottobre dalle ore 11:00 gli spazi della libreria The Spark Mondadori di piazza Bovio 33 ospiteranno la presentazione del libro a fumetti “Raphael Jones alla Ricerca dell’Armonia Nascosta” di Renato Papale (autore della storia) e Paco Desiato (artefice dei disegni), edito dalla neonata casa editrice The Spark Press che debutta così con la sua prima pubblicazione.

L’evento, parte integrante della programmazione “Comicon Extra”, contemplerà anche una mostra delle tavole illustrate contenute nell’opera oltre a prevedere l’intervento, in veste di testimonial del libro, di Mario Punzo Direttore della Scuola Italiana di Comix.

Saranno presenti inoltre gli Autori e i co-Autori.

Dopo una breve pausa la giornata di lancio proseguirà dalle ore 16:20 con una seconda parte dedicata interamente ai ragazzi, principali destinatari della graphic novel, dopo essere stati coinvolti in una divertente e stimolante caccia al tesoro tra le strade della Napoli più antica, invitandoli alla scoperta della città attraverso il gioco, che è poi il fil rouge sotteso nel corpo del racconto (e suggerito sin dal titolo), quello cioè orientato alla ricerca dell’ “armonia”, che si nega e si nasconde nella trama urbana, ma che deve essere ritrovata e riportata in superficie. “Armonia” che viene qui intesa in tutte le sue forme, ovvero quella che intercorre tra il territorio naturale e la Città edificata; tra i diversi quartieri; tra il quartiere e i suoi abitanti; tra gli edifici e gli spazi urbani; tra i cittadini che condividono gli spazi, nell’animo talvolta turbato delle persone. Il termine armonia richiama anche, volutamente, il saggio di Raffaele La Capria “l’Armonia Perduta” nel quale l’autore, alla fine degli anni ‘80, raccontò Napoli come un luogo nel quale vivono ceppi culturali distinti e diffidenti che un tempo erano in armonia, ma che oggi si incontrano quotidianamente senza mai riconoscersi. Diversamente dal suo predecessore, l’armonia qui descritta non è perduta, risultando al contrario semplicemente nascosta.

Da colonna portante dell’idea del fumetto funge il progetto formativo che ne rappresenta il nucleo fondante, una proposta rivolta ai giovani concittadini di domani che potranno partecipare alla “narrazione” dell’Armonia Nascosta della loro Città attraverso il sito web www.ardann.org ed una APP per smartphone di narrazione geolocalizzata, da proseguire sul territorio, come complemento integrato alla lettura. Questo primo fumetto è quindi inteso come una “introduzione” a una eventuale e possibile serie di racconti monografici, possibilmente costruiti con la collaborazione degli stessi lettori, che saranno coinvolti attraverso le associazioni e le scuole mediante una piattaforma collettiva di storytelling per un dialogo bidirezionale, continuativo e di scoperta.

