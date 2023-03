"C'è un albero per ogni uomo che ha scelto il bene"

È il motto di “Gariwo, la foresta dei giusti”, fondazione che si legge nell'incipit dell'opuscolo di presentazione de "Il Giardino dei Giusti Militari".

Il Giardino dei Giusti Militari, primo nel suo genere è stato il tema centrale dell'inaugurazione del Giardino dei Giusti militari, avvenuto il 30 marzo 2023 presso Palazzo Salerno a Napoli. Il giardino è dedicato alle figure dell'Esercito italiano che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno disobbedito agli ordini per salvare le vite dei perseguitati, e rappresenta uno strumento culturale per impedire i genocidi e fungere da luogo di memoria e insegnamento.



Durante la presentazione del giardino, Pietro Serino, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ha introdotto il progetto, mentre Gabriele Nissim, Presidente della Fondazione Gariwo, ha spiegato il motivo per cui il giardino dei Giusti militari svolge questa funzione. Secondo Nissim, i "soldati giusti" pongono il problema del rapporto tra precetti normativi e precetti morali, una questione che si presta a essere scrutinata in una duplice prospettiva: quella della funzione delle leggi e quella del rapporto tra autorità e libertà.



Nel pensiero moderno si è sovente attribuito alla legge un valore salvifico e catartico, ma l'esperienza insegna il contrario. Il mito di Antigone rappresenta magistralmente il conflitto tra legge scritta e legge morale, tra diritto positivo e diritto naturale. Si tratta di un tema che suppone l'esistenza di un nucleo universale e immutabile di precetti insiti nella natura e comuni a tutti gli uomini.





Ljdia Musso