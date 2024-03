Presentazione del libro 'La donna Tessitrice' e focus sulla discriminazione di Genere al Liceo Sbordone

Lunedì 25 marzo alle ore 10.30, presso la Biblioteca Marotta-Ajello del Liceo Classico e Scientifico F. Sbordone di Napoli, sarà presentato il libro “La donna Tessitrice” di Teresa Civitella, un’interpretazione della funzione della donna nella società a partire dal mito di Penelope, tessitrice per antonomasia, fino all'età contemporanea in cui ogni donna, consapevolmente e non, riveste ancora quel ruolo.

L’incontro, in presenza dell’autrice Teresa Civitella, sarà introdotto da Laura Colantonio, dirigente scolastica del Liceo Sbordone.

Il dibattito, aperto a tutti, sarà finalizzato all'attenzione verso il tema della discriminazione di Genere e per creare un filo diretto tra la dimensione della scuola e quello che succede nella realtà.

Per partecipare all’incontro, inviare una mail di registrazione all’indirizzo naps92000g@istruzione.it