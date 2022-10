Presentazione del libro "Il GIUS - Don Giussani. Una vita appassionante"

Mercoledì 19 ottobre alle ore 18,00 presso la sala teatro dell’Istituto Sacro Cuore di Napoli, si terrà la presentazione del libro IL GIUS di Carmen Giussani, scritto e pubblicato nell’anno del centenario dalla nascita del fondatore di Comunione e Liberazione. Una occasione unica per rimettersi di fronte alla figura di don Giussani che ha cambiato la vita di uomini e donne e che ha generato tante opere educative e caritative, tra cui anche le Scuole del Sacro Cuore e il Banco Alimentare.



introduce:

Antonio Romano - Presidente Fondazione Romano Guardini

intervengono:

Davide Rondoni - Poeta e scrittore - Autore della prefazione

Carmen Giussani - Scrittrice - Autrice del libro

Il volume è composto da testimonianze di persone che hanno incontrato don Giussani e ne tracciano il profilo di un instancabile educatore, caparbio nel tradurre la passione per il cristianesimo in passione per l’uomo.

La Fondazione Romano Guardini – Istituto Sacro Cuore, ha lo scopo fondamentale di educare i giovani attraverso l’istruzione ed altre iniziative di promozione sociale, culturali e sportive in un ambiente umano in cui l’educazione è vissuta come esperienza di un rapporto che tende a far crescere i giovani aiutandoli a diventare capaci di giudizio, di gusto e di iniziativa creativa nella realtà.

“Don Luigi Giussani, prete straordinario e grande educatore, ha sempre amato Napoli – dichiara Antonio Romano, presidente della Fondazione – e ci ha insegnato a guardare con simpatia ogni aspetto della vita e a non barattare mai il desiderio di libertà e di felicità per un po' di borghesismo. Ci diceva sempre di non pagare mai pedaggi alle forme ma di essere sempre liberi e creativi. La creatività che mettiamo ogni giorno nella educazione dei giovani”.

Secondo Roberto Tuorto, direttore del Banco Alimentare Campania, “è una grande occasione per rimettersi di fronte ad un uomo incredibile che ha cambiato la vita di molti. Come ha detto il Papa sabato scorso in piazza San Pietro – nell’udienza in occasione del centenario dalla sua nascita – «vi invito ad accompagnarmi nella profezia della pace, nella profezia che indica la presenza di Dio nei poveri, in quanti sono abbandonati e vulnerabili, condannati o messi da parte nella costruzione sociale». Quando don Giussani pensò al Banco Alimentare, lo pensò proprio come un tentativo di risposta a questo”.

La Fondazione Romano Guardini, attraverso le Scuole del Sacro Cuore, educa oltre 800 studenti e sostiene la realtà Porto Franco Napoli che – nel centro storico della città – aiuta nello studio oltre 300 ragazzi emarginati che spesso lasciano la scuola per le difficoltà nello studio.

Il Banco Alimentare Campania sostiene, attraverso l’aiuto alimentare, 228.314 persone. Nel 2021 il Banco Alimentare Campania ha distribuito gratuitamente 10 milioni di chilogrammi di cibo per un valore commerciale di circa 30 milioni di euro di aiuti tra pacchi alimentari e pasti serviti o da asporto.