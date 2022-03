Cumaneidi, presentazione del libro di Davide Brandi

Sabato 12 marzo, alle ore 11, all'Institut Francais Napoli appuntamento con la presentazione del nuovo libro di Davide Brandi "Cumaneidi - ovvero ll'odissea dint' â Cumana"

"Meglio prenderla ironicamente, in versi ed in lingua napoletana. Siete pronti a fare un "viaggio in Cumana"?...preparatevi al peggio!".

L'ingresso all'evento è libero. Obbligatorio il super grenn pass