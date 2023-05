Presentazione del CD 'Leggende e Storie di Napoli' all'Archivio di Stato

Sarà presentato sabato 27 maggio alle ore 10.30, presso la Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli il CD Leggende e Storie di Napoli del Coro Polifonico e piccola Orchestra Falero diretti dal M° Patrizia Fanelli, che ne ha composto anche i brani.

Tutta la musica del M° Patrizia Fanelli, sia come cantante di musica antica e classica napoletana, sia come compositrice, è sempre stata legata a Napoli. Il suo scopo è stato quello di celebrare la sua città in tutti i modi a lei congeniali. Sono stati necessari sette anni per la realizzazione di questo CD che contiene dieci brani, otto dei quali composizioni e testi sono della Fanelli. Fanno eccezione due brani, uno tratto da Omero e precisamente dal canto XII dell’ Odissea, in greco antico, voluto per la messa in onda dalla televisione greca ESTIA tv; un altro, mai eseguito in pubblico, “Silvae” di Publio Papino Stazio in latino, risalente all’89 d.C. Gli altri otto brani celebrano la lingua napolitana con il vernacolo del ‘500 e il napoletano moderno.

Interverranno: Ciro Raia scrittore e Presidente A.N.P.I., Giuseppe Serroni Presidente dell’Associazione ONLUS “I Sedili di Napoli” e l’autrice Patrizia Fanelli che coniuga vari ruoli, cosa alquanto singolare in quanto compositrice dei brani e direttrice del Coro Polifonico e piccola Orchestra FALERO. Conduce la giornalista Laura Bufano.

Durante la presentazione saranno eseguiti alcuni brani tratti dal CD e infine ci sarà la presentazione e l’esecuzione dell’ “Inno della Magna Grecia”.

Versi di Davide Brandi – Musica di Sonia Teodoridou – Arrangiamento per Coro ed Orchestra di Patrizia Fanelli