Premio The Champion a Tony Colombo e Tina Rispoli

Si svolgerà domenica 27 febbraio, a villa Domi, la kermesse ideata da Ugo Autuori che celebra le professioni.

Ospiti Tony Colombo e Tina Rispoli. L'iniziativa arriva in un momento in cui della coppia si parla anche per aspetti giudiziari. Tony Colombo ritirerà il premio alla vigilia della presentazione del suo album "L’Ultimo limited edition" .

Attesi nel parterre dei premiati anche l'ex senatore e star social, Antonio Razzi, il mentalista Luca Volpe, i cantanti partenopei Giuseppe Gambi e Gennaro De crescenzo, la consulente d'immagine Roberta Proietti, la cantante storica del sound napoletano Ida Rendano e per finire Justine Mattera .

Ugo Autuori conferma anche la presenza di Giuseppe di Tommaso, giornalista di Rai 1 e inviato della squadra di Alberto Matano che lo scorso anno balzò positivamente alla cronaca per aver ritrovato il piccolo Samuele, scomparso nelle campagne del Mugello.