A Villa Domi la V edizione del Premio Il Sognatore

Venerdì prossimo 24 marzo, alle ore 20,00, nella Sala Bianca di Villa Domi ( in via Salita Scudillo), in una serata-evento riservata si terrà la quinta edizione del premio "Il Sognatore", istituito dal giornale Lo Strillo diretto dalla giornalista-scrittrice Anna Maria Ghedina, con il patrocinio del Comune di Napoli, il quale verrà consegnato a 6 personalità, indicate dell’organizzazione, sono dei veri “sognatori”, o per il loro percorso di vita, o perché hanno fatto sognare gli altri, o perché hanno realizzato i loro sogni.

Con le sue quattro splendide sale per banchetti la villa ha una ricettività che raggiunge i 700 invitati. Di rara bellezza e raffinatezza, questi ambienti godono di un'atmosfera particolare che invita a sognare. Dunque quale location poteva meglio accogliere la consegna dei premi “Il Sognatore”? Certo la scelta è stata fra le più appropriate, agli ambienti interni si aggiunge la magia degli esterni del parco che, con le sue preziose essenze arboree, domina Napoli dall’alto di una collina, in tutto il suo splendore.

Il premio consiste in un’originale e caratteristica scultura realizzata dal maestro Armando Jossa, i premiati di questa nuova edizione, che ritorna dopo la pandemia, sono: Massimo Di Mauro, Presidente Nazionale della Rete Associativa E.S.S.E. Ente Sportivo Sociale Europeo, a cui andrà il Premio Il Sognatore - Mimì De Simone, dedicato alla memoria del mitico direttore e fondatore de Lo Strillo; l’editore Armando De Nigris; la giovanissima attrice emergente, ma grande sognatrice, Azzurra Mennella; il cantante Ernesto Schinella, che ci ha fatto sognare con le sue interpretazioni a “Ti Lascio una Canzone”; il cuciniere curioso Luca Pappagallo e l’annunciatrice, cantante e conduttrice Rai Katia Svizzero, che ha fatto sognare intere generazioni con la sua canzone “L’Ape Maia”. Un riconoscimento speciale sarà attribuito a Nino Daniele, scrittore e allievo del filosofo Aldo Masullo, già sindaco di Ercolano, nonché ex assessore alla Cultura del Comune di Napoli.

La serata sarà condotta dal direttore responsabile de Lo Strillo Anna Maria Ghedina e dal vice direttore Antonio D’Addio, non mancheranno momenti di spettacolo a cura dell’attore Sasà Trapanese, della giovane fisarmonicista Sabrina Di Martino e dal jazzista Maresa Galli, accompagnata dal chitarrista Ezio Amazio.

Prevista la partecipazione di personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, dell’arte e dell’imprenditoria.