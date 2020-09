Premio San Gennaro Day, ottava edizione sul Sagrato del Duomo di Napoli

Torna il Premio San Gennaro Day. Domenica 27 settembre ore 21 sul Sagrato del Duomo di Napoli si terrà l'ottava edizione della festa laica in onore del santo patrono di Napoli che ormai rappresenta un appuntamento autunnale imperdibile per i partenopei. Un momento di festa e spensieratezza, ma anche di riflessione e di voglia di ricominciare dopo il difficile periodo che ha colpito soprattutto il comparto spettacolo.

La manifestazione la cui direzione artistica è curata da Gianni Simioli, ideatore e mattatore della kermesse prodotta dalla Jesce Sole capitanata da Fiorita Nardi, ed è sostenuta dall’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli e Scabec, vedrà avvicendarsi ospiti che ogni giorno rappresentano la parte positiva e produttiva della città di Napoli e che, in qualche modo, rappresentano un miracolo terreno ognuna nel proprio settore.

Un cast come sempre variegato che vedrà avvicendarsi sul palco allestito come sempre sul sagrato del Duomo, al cospetto del santo patrono, tanti personaggi che grazie al proprio operato riceveranno la statuetta San Gennaro Day 2020 griffata dai Fratelli Scuotto. Ecco i premiati di questa edizione:

Lapo Elkann; Gigi D'Alessio; Marisa Laurito; Stefano De Martino; la chef Rosanna Marziale; il Professore Paolo Ascierto; Enzo Chiummariello; Marcello Colasurdo; Alberto Dandolo; Alessio Forgione. Per la sezione Arte: Luigi Masecchia. Per l’imprenditoria ci saranno: Francesco Andoli (Premio Padolino), Mario e Diego Buonomo titolari di Kaory Donna e Caban; Sartoria Isaia.

“Onorare le eccellenze che si sono distinte in vari settori, dall'imprenditoria alla musica, dal teatro al cinema, dalla scienza alla letteratura – afferma il direttore artistico Gianni Simioli- mai come quest'anno è il miglior modo per ricominciare a sperare in un futuro più roseo. Un’edizione questa più intima nel rispetto delle normative anti Covid, ma che non penalizzerà lo spettacolo e la festa”.

Si seguiranno tutte le norme vigenti anti Covid e dunque per assistere alla kermesse (ingresso gratuito) è necessaria la prenotazione tramite mail a: jescesole02@gmail.com oppure inviando un messaggio al 338 8176452 (Whatsapp)