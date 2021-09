Premio Penisola Sorrentina 2021: alla guida Barbareschi, Rea, Magalli e Napoletano

Confermato il board dell’edizione 2021 del Premio internazionale “Penisola Sorrentina”, riconoscimento per l’audiovisivo e la cultura promosso con il patrocinio della Regione Campania e del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Massimo Coppola.

Presidente del Premio è l’attore e produttore Luca Barbareschi. Alla guida della sezione “musica e cinema” il jazzista internazionale Danilo Rea. La sezione dedicata a Dino Verde vede impegnati l’autore, conduttore e doppiatore Giancarlo Magalli e l’autore televisivo Gustavo Verde, figlio di Dino. Tra gli altri consulenti della kermesse, capitanata da Mario Esposito, l’attrice Francesca Cavallin, lo scrittore Magdi Allam, l’attrice e modella Valeria Altobelli, ex miss Mondo Italia e presidente dell’Associazione Internazionale Mission NGO, con cui il Penisola Sorrentina sta costruendo uno speciale momento dedicato al cinema e ai diritti umani.

Durante la serata-evento, in programma a Sorrento il prossimo 23 ottobre, verranno anche assegnati i premi della critica cinematografica “Lunedì film” a cura di Pier Paolo Mocci. Il programma del Premio, che articolerà un racconto dell’Italia della cultura e del mondo attuale nel dopo Covid, prevede il giorno precedente la premiazione un convegno dedicato al cinema e al mattino della giornata conclusiva un ted talk, presieduto da Roberto Napoletano, su Mezzogiorno ed Europa.

"In linea con la strategia di promozione e di destagionalizzazione, disegnata con il Modello Sorrento e il brand "Sorrento aspetta te" - commenta il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola - il Premio Penisola Sorrentina costituisce un appuntamento importante per evidenziare come la cultura in generale rappresenti l'elemento fondamentale su cui investire per una rinascita sociale, economica e turistica del nostro territorio”.