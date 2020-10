A Napoli il Premio letterario Amerigo, cerimonia on line per la quinta edizione

Si terrà il 29 ottobre la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Nazionale Amerigo Delle Quattro Libertà 2020.

L'evento si svolgerà alle 17.30 nel pieno rispetto delle normative anti Covid e in modalità on line su piattaforma zoom (https://zoom.us/j/95305882423).

Interverrà con un video messaggio anche Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei.

Durante la cerimonia, sarà proiettato Four Freedoms per Amerigo, video testimonianza della giornalista Francesca Forcella, coordinatrice del Chapter di New York

L'iniziativa ha il patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli

pPer informazioni: premioamerigo@associazioneamerigo.it – tel. 335 665 1111