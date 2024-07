Premio La Fescina, al via l'undicesima edizione

Giovedì 4 luglio si rinnova l'appuntamento con Il Premio La Fescina, importante kermesse di moda, spettacolo e cultura giunta alla sua XI edizione.

Per la terza volta consecutiva, il Premio si svolgerà a Villa Domi con la conduzione di Veronica Maya e Cinzia Profita .

L'edizione 2024 sarà all'insegna della pace nel mondo e i riconoscimenti realizzati dal maestro orafo Michele Affidato andranno ad Alba Parietti, Francesco Baccini, Pamela Prati, Francesco Paolantoni, il cantante di nuova generazione Le One - disco d'oro per il suo singolo "Addo staje" - e per finire alla fortunatissima sit com "The mast" con la presenza del cast al completo, all'attrice e personaggio TV Beatrice Luzzi, all'attore Sergio Muniz e a una delle icone dell musica italiana come Fausto Leali.

L'evento - come dichiara il suo patron Ugo Autuori - sarà poi condito da tanta moda , spettacolo un omaggio a Raffaella Carrà e altre sorprese in via di definizione.

"L'evento - spiega ancora Autuori - vedrà una prima parte teatrale con cena di gala e una seconda parte con un After show con musica anni 90 e un green carpet per la stampa. L'evento mondano sarà occasione per festeggiare Luca Fusco dj, che compie gli anni, e il quarantesimo anno di attività di Loris Capasso nel mondo della night life, due amici del premio che, pur non avendo sovvenzioni pubbliche, si realizza da anni con le sinergie che l'organizzazione è capace di mettere su".