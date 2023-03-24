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Eventi / Cibo e Vino

Napule è, pranzo spettacolo del 25 aprile al Vic' Street

Dove Vic' Street

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 25/04/2023 al 25/04/2023 13:30
Prezzo 25,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Rosalia

Napule è, pranzo spettacolo del 25 aprile al Vic' Street

Info e prenotazioni:

TEL.: 081662423
CELL.: 3356215087
CELL.: 3387981020

TRAMA
VIAGGIO NELLA STORIA DI NAPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA, LA DANZA E I PERSONAGGI STORICI DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI, LEGGENDE DEDICATE AI CIBI TRADIZIONALI DICERIE E RACCONTI NON DETTI .... INCONTRO CON LA SIBILLA CUMANA, PARTENOPE, VIRGILIO, FERDINANDO IV,

Menù +Spettacolo
1. PRANZO (ANTIPASTO+ PRIMO + DOLCE) + SPETTACOLO € 25,00 BEVANDE ESCLUSE
2. PRANZO VIP (BOTTIGLINA DI PROSECCO CON COPPE + TAGLIERE ARTISTI+ ASSAGGI VARI DOLCI) € 80,00 + SPETTACOLO VALIDO X2 PERSONE BEVANDE ESCLUSE

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