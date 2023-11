Pranzo spettacolo del primo dell'anno "Natale in casa Gargiulo e Castiglione"

Lunedì primo gennaio 2024, il Vic' Street propone il pranzo con musica napoletana "Natale in casa Gargiulo e Castiglione"



MENU' DISPONIBILI INCLUSO SPETTACOLO: (PRANZO): ANTIPASTO+ PRIMO+ SECONDO +DOLCE € 50,00 (BEVANDE ESCLUSE)

antipasto: cuoppo rustico del golfo, affettati, olive e melone

primo piatto: paccheri al ragu' napoletano

secondo piatto: polpette, braciolette e friarielli

dolce: sfogliatelle napoletane -bevande escluse-

*N.B: -A) menù fissi proposti possono subire eventuali piccole variazioni.-B) Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate anticipatamente, al momento della prenotazione

Prenotazione obbligatoria con acconto posti riservati a numero chiuso

I menù sono fissi, eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate all'atto della prenotazione

TRAMA

I COGNUGI GARGIULO E CASTIGLIONE ORMAI ANZIANI SI PREPARANO A PASSARE LA VIGILIA DI NATALE NELLA LORO VILLETTA VICINO AL MARE IN CAPO AL MONDO, QUANDO ARRIVA UN PACCO REGALO INASPETTATO CONTENTE TANTE FOTOGRAFIE DEI TEMPI PASSATI. TIRANDO FUORI DI FOTO IN FOTO SI RIACCENDONO IN LORO RICORDI DI ESPERIENZE VISSUTE A NAPOLI CITTA' DI ARTE E DI AMORE ....RIVIENDO E FACENDO RIVIVERE AL PUBBLICO TRA CANZONI BALLI E GAGS MOMENTI DI DIVERTIMENTO CONTORNATO DA TUTTO IL CALORE DEL POPOLO PARTENOPEO

NB.: POSSIBILE ABINARE AL PRANZO LA PASSEGGIATA TEATRALIZZATA VIVERE NAPOLI CON LA TOMBOLA CHIEDI INFORMAZIONI 081662423