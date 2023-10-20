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Venerdì, 20 Ottobre 2023
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Eventi / Cibo e Vino

Pranzo spettacolo "Il velo di Napoli"

Dove Vic' Street

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 29/10/2023 al 29/10/2023 13:45
Prezzo 30,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Rosalia

Pranzo Spettacolo Napoletano NAPUL'È
DOMENICA 29 OTTOBRE ORE 13:45 AL VIC'STREET V

PRENOTA IL TUO TAVOLO
TEL.: 081662423
CELL.: 3356215087
CELL.: 3387981020

TRAMA
VIAGGIO NELLA STORIA DI NAPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA, LA DANZA E I PERSONAGGI STORICI DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI, LEGGENDE DEDICATE AI CIBI TRADIZIONALI DICERIE E RACCONTI NON DETTI ....
MUSICA FOLKLORE E DIVERTIMENTO ADATTO A TUTTI

ANTIPASTO + PRIMO + SECONDO +DOLCE) + SPETTACOLO € 30,00 BEVANDE ESCLUSE
(€ 3,00 SERVIZIO E COPERTO)

A proposito di Eventi

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