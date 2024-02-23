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Venerdì, 23 Febbraio 2024
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Eventi / Cibo e Vino

Pranzo spettacolo "Tarantella e vino"

Dove VIC STREET

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 28/04/2024 al 28/04/2024 13:45
Prezzo 30,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Rosalia

DOMENICA 28 APRILE ORE 13:45 AL VIC' STREET il pranzo spettacolo "Tarantella e vino"

TRAMA
VIAGGIO NELLA STORIA DI NAPOLI ATTRAVERSO LA MUSICA, LA DANZA E I PERSONAGGI STORICI DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI, LEGGENDE DEDICATE AI CIBI TRADIZIONALI, DICERIE E RACCONTI NON DETTI .
INCONTRO CON LA SIBILLA CUMANA, PARTENOPE, VIRGILIO, FERDINANDO IV.

Menù Pranzo + Spettacolo
1. PRANZO ( ANTIPASTO TAGLIERE STENDINO COMPRENDENTE IL SECONDO PIATTO+ PRIMO +DOLCE) + SPETTACOLO € 35,00 BEVANDE ESCLUSE
(€ 3,00 SERVIZIO E COPERTO)

PRENOTA IL TUO TAVOLO
TEL.: 081662423
CELL.: 3356215087
CELL.: 3387981020
 

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