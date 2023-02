Pranzo Spettacolo di Pasqua 2023 al Vic' Street

Domenica 9 aprile, uno speciale Pranzo di Pasqua con spettacolo al Vic' Street.

Un'occasione per vivere il pranzo spettacolo della tipica Taverna Napoletana, con la Compagnia Artistica "interna alla struttura", con le più belle canzoni classiche napoletane, i balli le danze folkloristiche e i detti popolari, in un ambiente tipico, caratteristico della Napoli Antica, tra divertimento e partecipazione.



MENU' DISPONIBILI:



ANTIPASTO (ova rotte)

Uova, salame e casatiello



PRIMO (Assunta fa e guai)

Pasta al forno



SECONDO (Pascal risolve)

salsiccia e Friarielli



DOLCE ( dolce e sotto a tazz)

Pastiera



COSTO PER PERSONA € 30,00 (BEVANDE ESCLUSE)

COPERTO E SERVIZIO €3,00



INFO E PRENOTAZIONI

tel. 081662423

mob. 3356215087

mob. 3387981020