Pranzo Spettacolo "Natale in casa Gargiulo (Castiglione)"
Domenica 25 dicembre, alle 14, appuntamento al Vic' Street per un Pranzo di Natale - con musica - "Natale in casa Gargiulo (Castiglione)"
MENU' DISPONIBILI
TIPICO DELLA TRADIZIONE NAPOLETANA
ANTIPASTO
PRIMO
SECONDO
DOLCE
pane acqua incluso
(BEVANDE ESCLUSE)
TICKET IN PREVENDITA O CON ACCONTO
COSTO € 50,00
TRAMA
I COGNUGI GARGIULO E CASTIGLIONE ORMAI ANZIANI SI PREPARANO A PASSARE LA VIGILIA DI NATALE NELLA LORO VILLETTA VICINO AL MARE IN CAPO AL MONDO, QUANDO ARRIVA UN PACCO REGALO INASPETTATO CONTENTE TANTE FOTOGRAFIE DEI TEMPI PASSATI. TIRANDO FUORI DI FOTO IN FOTO SI RIACCENDONO IN LORO RICORDI DI ESPERIENZE VISSUTE A NAPOLI CITTA' DI ARTE E DI AMORE ....RIVIENDO E FACENDO RIVIVERE AL PUBBLICO TRA CANZONI BALLI E GAGS MOMENTI DI DIVERTIMENTO CONTORNATO DA TUTTO IL CALORE DEL POPOLO PARTENOPEO
NB.: POSSIBILE ABINARE AL PRANZO LA PASSEGGIATA TEATRALIZZATA VIVERE NAPOLI CON LA TOMBOLA CHIEDI INFORMAZIONI 081662423
INFO E PRENOTAZIONI
TELEFONO.:081662423
CELLULARE.:3356215087
CELLULARE.:3387981020
E-mail.: vicstreet2@hotmail.it