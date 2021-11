"Te piace o presepe?", pranzo spettacolo napoletano di Natale

Pranzo Spettacolo Napoletano con musica dal Vivo TE PIACE O PRESEPE? al Vic'Street di Napoli

Sabato 25 Dicembre ore 14:00

ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ALLO 081662423

cellulare: 3356215087

L'EVENTO SI TERRÀ NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID E SECONDO LE REGOLE DI TUTTI I DPCM. L'ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI ANNULLARE L'EVENTO IN CASO DI NUOVE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE.

MENU DISPONIBILI:

MENU DA € 40,00

TAGLIERE + PRIMO + DOLCE + 1 LT DI VINO OGNI 4 PERSONE

MENU' € 50,00

TAGLIERE+ PRIMO+ SECONDO + DOLCE+ 1 LT DI VINO OGNI 4 PERSONE



info 3387981020 telefono 081662423

acquista il tuo ticket

TRAMA:

NAPOLI, LA COMPAGNIA SPETTACOLO HOPE CHE DA TEMPO LAVORA IN CITTA' ORGANIZZA PER IL GIORNO DI NATALE UN PRESEPE VIVENTE CON TANTO DI CANZONI NATALIZIE BALLI E VINO.

TUTTO SEMBRA ANDARE SECONDO I PROGRAMMI, TRANNE CHE PER IL FATTO CHESEMBRA ESSERE SPARITOIL BAMBINELLO CHE L'ARTISTA NAPOLETANO FAMOSISSIMO FERDINANDO DI BUGLIONE AVEVA PRESTATO GENTILMENTE ALLA COMPAGNIA CHE AVEVA UN VALORE INISTIMABILE! QUESTO GENERA SCOPPIGLIO NEL GURPPO CHE SCOPRE LA SPARIZIONE PROPRIO DURANTE LA MESSA IN SCENA IN PUBBLICO E QUINDI SI RITROVA A DOVER PORTATE A TERMINE LESECUZIONE TRA GAGES E EQUIVOCI DANZE E CANZONI, CERCANDO DI NON FAR CAPIRE AL PUBBLICO IL PROPRIO DISAGIO SOPRATTUTTO PERCHE FERDINADI D IBUGLIONE E TRA QUESTI IN PRIMA FILA CON LA FAMIGLIA E IL SINDACO DELLA CITTA' PER PAVONEGGIARSI DELLA SUA SPLENDIDA OPERA!

CHI AVRA' RUBATO GESU' BAMBINO?

