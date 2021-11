Pranzo spettacolo "Napoli e il Medioevo"

Danze storiche e spezzoni della divina Commedia accompagnato da Vino toscano e pietanze d'epoca

"Nel mezzo del Cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva Oscura ..." sei pronto per iniziare il tuo viaggio scendendo nel profondo della terra valicando il profondo delle tue paure e delle tue incertezze, un viaggio attraverso la commedia e Dante che metterà a nudo le paure di un tempo con le paure attuali per pian piano risalire verso la pellegrinazione del purgatorio come un espiazione dell'anima fino giungere al paradiso attraverso il femmino ....

leggiamo Dante, danziamo il Medioevo

riflettiamo sul nostro secolo...

Menù Spettacolo:

Tagliere + vino € 20,00

cena (antipasto + primo+ dolce+ acqua e pane) € 25,00 bevande escluse

info 081662423

cell.: 3387981020